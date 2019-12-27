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微信财付通回应“北京二中院司法建议”：已启动内部研讨

2019-12-27 16:04 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月27日 消息:今日，针对北京二中院发布出的司法建议，腾讯财付通回应称，已经启动内部研讨，并将与北京二中院保持密切沟通。

微信、移动支付、手机支付 (1)

12 月 13 日，北京二中院针对“微信查控财产时出现问题”一事，向微信支付业务财付通支付科技有限公司发出司法建议。

北京二中院表示，在利用微信查控财产时，发现仍存在“法院通过系统查明被执行人的微信存款后，只能冻结，不能扣划。需要扣到案款账户时，仍得到深圳的腾讯公司住所地进行。因此，虽能查明，但不高效;对被执行人微信存款的冻结，只能对已查明的数额进行冻结，  不能超额冻结。被执行人常利用这个空子随意转移存款，进行消费;被执行人发现自己账户被冻结后，可以开立新的微信账户，通过新账户规避执行”等问题。

对此，北京二中院向财付通建议，一、修定相关系统，尽快完成在线扣划;二、微信的系统现只支持对已查明金额的冻结，而被执行人的债务数额往往大于已查明的存款金额。因此，建议微信修定系统，支持超额冻结;三、被执行人未完成法定义务，不应再开立其他账户规避执行。微信在适当时可建立被执行人备案系统，不允许未完成法定义务的被执行人开立新账户。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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