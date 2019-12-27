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见闻

售价 1999 元的「小米手表尊享版」延期至 2020 年 2 月开售

2019-12-27 16:12 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12 月 27 日消息：今天小米穿戴官方微博发布「小米手表尊享版」开售延期公告，小米手表尊享版将延期至 2020 年 2 月开售。

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图片来自 Mi.com

小米官方表示，为了保障更好的使用体验和更充足的备货，原定于 12 月开售的小米手表尊享版将延期开售。

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小米手表尊享版相比普通版核心没有变化，外形上则是采用四曲面蓝宝石玻璃，9H 超高硬度，全抛光不锈钢中框、不锈钢链式表带，号称是「腕上的轻奢艺术品」，全球唯一编号，限量发售，售价 1999 元。

以下为官方公告全文：

尊敬的米粉朋友：

非常感谢大家对小米手表尊享版的关注，在此我们要向您致以诚挚的歉意：为了保障更好的使用体验和更充足的备货，原定于 12 月底首发销售的小米手表尊享版将延期至 2020 年 2 月开售，届时将在小米商城、小米有品和小米天猫官方旗舰店等官方渠道同步首发开售。

我们希望能不负大家的期待，用更好的体验回馈所有支持小米手表的米粉。对此次的开售延期，我们再次致以诚挚的歉意。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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