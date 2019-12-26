王思聪限制消费令全部撤销 此前表示将承担熊猫互娱20亿损失

站长之家(ChinaZ.com) 12月26日 消息：据中国执行信息公开网显示，目前，北京二中院对王思聪发布的限制消费令已经撤销。昨日，有媒体报道称，王思聪仍有 1 条限制消费令未撤销，该限制消费令来自北京二中院。

12 月 23 日，某股权投资基金合伙企业(有限合伙)申请执行某文化发展中心、王思聪仲裁纠纷一案已在北京二中院和解解决，申请执行人向二中院提交解除查封、冻结、限制消费措施的申请，二中院将对该案作结案处理，并陆续解除对被执行人王思聪采取的执行措施。该案经双方当事人积极协商，已于 2019 年 12 月 2 日达成执行和解协议，被执行人某文化发展中心、王思聪已履行了和解协议约定的第一笔款项 5000 万元。

11 月 19 日，王思聪被北京市第二中级人民法院发布限制消费令。北京市第二中级人民法院于 2019 年 11 月 04 日立案执行申请人嘉兴璟字悌为股权投资基金合伙企业(有限合伙)申请执行王思聪国内非涉外仲裁裁决一案，因王思聪未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，因此北京市第二中级人民法院对其采取限制消费措施。

北京市二中院在新闻通报会上表示，该案立案执行后，法院依法向被执行人王思聪送达了执行通知书及报告财产令，并对其名下财产进行调查。截止到目前，因王思聪未按执行通知书要求履行还款义务，已对被执行人采取限制消费措施，并查封王思聪名下的房产、车辆、银行存款等财产。

今日早间，王思聪旗下普思资本表示，经过近两月，几十轮商谈，普思投资与数十位投资人全部达成协议，所有投资人都得到了赔偿，熊猫互娱近 20 亿元巨额投资损失全部由普思投资及实控人自己承担。