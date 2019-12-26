全新真无线耳机 OPPO Enco Free 发布：单只耳机 4.6g，续航 25 小时

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 26 日消息：今天下午，除了带来 Reno3 系列新机，OPPO 还带来了真无线耳机 OPPO Enco Free，售价 699 元。

据官方介绍，OPPO Enco Free 是世界上首款使用超动态扬声器的真无线耳机。OPPO Enco Free 单只耳机只有 4.6g，提供两种佩戴形态：半入耳式佩戴舒适、浅入耳式专注聆听。滑动触控可以调节音量、自由切换歌曲。

OPPO Enco Free 支持蓝牙 5.0 技术，应用「蓝牙低延时双传」技术，解决了用户使用无线耳机时蓝牙连接「延迟」和「不稳定」问题。左右耳机可同时捕捉智能手机发出的蓝牙信号，实现高精准的音画同步效果。搭配 OPPO Reno3 Pro 玩游戏，音画延时仅 120ms，比传统蓝牙耳机降低了 76%。

OPPO Enco Free 还支持 AI 通话降噪功能，通过 AI 算法识别人声，屏蔽环境噪音，通话更清晰。续航方面，单只耳机可通话 3 小时、或听歌 5 小时，配合充电仓，可通话 15 小时、听歌 25 小时。

OPPO Enco Free 提供黑色、白色和傲粉色三款，黑色、白色 12 月 31 日开售，傲粉色将于明年 2 月 14 日情人节应景开售。