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五角大楼警告军方人员应避免商业DNA测试

2019-12-26 15:59 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月26日 消息:engadget报道，五角大楼最近发布了一份备忘录，建议军事人员不要做商业DNA测试。五角大楼警告称，邮寄商业DNA测试基本上是不受监管的，可能暴露个人和基因信息。备忘录中还写道，它们还“可能造成意外的安全后果，增加联合部队和任务的风险”。

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据悉，美国国防部分是在圣诞节之前发布的备忘录，因为DNA测试套件在圣诞节期间成为了节日里热门促销商品。此外，备忘录还指出，DNA测试公司一直在为军人推出特别的折扣优惠。五角大楼发言人肖恩·罗伯逊向《纽约时报》证实，该通知已发送给国防部人员，他们希望确保所有军队成员都意识到商业DNA检测的风险。”

罗伯逊解释称，某些疾病和症状的“无意发现”可能最终会影响到服役人员的职业生涯。不过他没有详细解释五角大楼所担心的“安全后果”的确切类型。报道称，这份备忘录是由国防部情报部门副部长约瑟夫·D·克南(Joseph D.Kernan)签署的。因此，这可能是五角大楼保护其人员生物特征数据措施的一部分。

很显然，美国情报机构越来越担心其他国家会利用DNA、指纹和面部识别信息获取美国国家安全人员身份信息。对此，DNA检测机构23 andMe意味发言人则向纽约时报保证，未经客户单独明确同意，不会与第三方分享信息。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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