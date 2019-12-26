法国发起了一项禁止城市数字户外广告请愿运动

站长之家(ChinaZ.com) 12月26日 消息:醒目的户外广告“霸占”购物中心、电梯、公交站台等城市各个角落在大家看来已经寻以为常，而在法国，这样的广告正引发了新一轮抗议和请愿活动。

据theguardian报道，高科技视频广告牌正在世界各地的城市空间里大量出现，并融入了日常生活的方方面面。他们变得有互动性也更为复杂，不能像网络广告可以点击关闭。对此，法国在关于城市规划者和地方议会应该如何在公共空间限制这样的广告有了新的争论。

法国左翼党派议员 Franois Ruffin 最近提交了一份议会修正案，呼吁禁止在小便池和厕所上方播放视频广告并称之为 “Pee in Peace 行动”(安静地尿尿)。

Ruffin表示，当他站在巴黎一家咖啡馆的小便池前，被 Uber、银行以及图书科技商店Fnac的广告夹击，这让大感到非常震惊。Ruffin在修正案中写道：“谁会不喜欢小便时这难得的平静时刻”。修正案还指出，自 2015 年来，法国的 25 个城镇的1200 个厕所 被 2000 多个广告屏幕霸占。