俄罗斯宣布断开全球互联网测试成功

站长之家(ChinaZ.com) 12月26日 消息:12 月 23 日，俄罗斯政府表示，已经成功测试用本国内部网络替代全球互联网的方案。也就是俄罗斯完成了将内部网络与全球互联网断开的测试，成功切断了与全球互联网的连接。

据报道，该测试从上周开始，通过专门指定的网络进行，参与方包括俄政府机构、当地互联网服务提供商和互联网公司。该测试旨在确保俄罗斯的国家互联网基础设施——“俄罗斯网络”(RuNet) 能够在不接入全球 DNS 系统和外部互联网的情况下都能无间断正常运行，甚至在遭遇外部“断网”时，境内互联网仍可安全运行。

目前尚不清楚有关测试的细节，据称俄罗斯普通用户没有察觉到任何变化。接下来，俄罗斯通信部将把一份有关测试结果报告提交给普京总统审阅。

据BBC报道，这一举措包括限制俄罗斯内部网络与全球互联网的连接，使政府有更多对公民访问权限的控制。网络安全研究公司New America研究员则表示，“如果没有关于这次测试的更多信息，就很难准确评估俄罗斯内部网络与全球互联网断开取得的进展。在商业方面，俄罗斯在国内外会受到多大的阻力，还有待观察。”