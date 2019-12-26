王思聪旗下普思投资将承担熊猫互娱20亿投资损失 投资人全部获赔

站长之家(ChinaZ.com) 12月26日 消息:今日，普思资本发布了《熊猫互娱投资纠紛处理结果》称，经过近两月，几十轮商谈，普思投资与数十位投资人全部达成协议，所有投资人都得到了赔偿，熊猫互娱近 20 亿元巨额投资损失全部由普思投资及实控人自己承担。

普思资本强调，几年来，普思投资了几十个项目，大部分项目是成功的，不能因为熊猫互娱单个项目的创业失败说成是普思投资及实控人整个创业的失败。普思投资及实控人将诚实守信，继续创业。

据悉，北京普思投资有限公司成立于 2009 年 12 月 4 日，王思聪持股比例为100%，公司最终受益人、实际控制人均为王思聪。

此前，王思聪的限制消费令陆续被撤销。

12 月 23 日，某股权投资基金合伙企业(有限合伙)申请执行某文化发展中心、王思聪仲裁纠纷一案已在北京二中院和解解决，申请执行人向二中院提交解除查封、冻结、限制消费措施的申请，二中院将对该案作结案处理，并陆续解除对被执行人王思聪采取的执行措施。该案经双方当事人积极协商，已于 2019 年 12 月 2 日达成执行和解协议，被执行人某文化发展中心、王思聪已履行了和解协议约定的第一笔款项 5000 万元。

12 月 24 日，上海市静安区人民法院表示，王思聪在该院的三个服务合同纠纷案件均已撤回，该院对其发布的三条限制消费令也已撤销。 11 月 21 日，上海市静安区人民法院对上海熊猫互娱文化有限公司发布 3 条限制消费令，限制上海熊猫互娱文化有限公司和王思聪不得实施高消费行为。