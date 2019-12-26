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真功夫餐饮回应遭李小龙女儿起诉：正积极研究案情、准备应诉

2019-12-26 08:33 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 12月26日 消息:今日，针对“李小龙女儿起诉索赔2亿”一事，真功夫餐饮发布声明回应称，本案刚由法院立案，尚未开庭审理，暂不便发表意见，一切留待司法裁决。

真功夫表示，真功夫系列商标，是由公司申请、国家商标局严格审查后授权的，我们已经使用了 15 年。我们的商标是否侵权，多年前也曾有过争议，但我们的商标一直没有被判定侵权或者撤销的行政或司法结论。时隔多年后被起诉，我们也很疑惑，我们正积极研究案情、准备应诉。

QQ截图20191226083907.jpg

昨日，娱理报道称，真功夫餐饮被李小龙有限责任公司起诉索赔2. 1 亿，并要求真功夫立即停止使用李小龙形象、在媒体版面上连续 90 日澄清其与李小龙无关。

QQ截图20191226083331.jpg

以下为真功夫声明全文：

声明

12 月 25 日，有媒体报道，美国公司Bruce Lee Enterprises，LLC因我司使用酷似李小龙形象图标提出诉讼并要求巨额索赔一事，我司回应如下：本案刚由法院立案，尚未开庭审理，我们暂不便发表意见，一切留待司法裁决。

真功夫系列商标，是由公司申请、国家商标局严格审查后授权的，我们已经使用了 15 年。我们的商标是否侵权，多年前也曾有过争议，但我们的商标一直没有被判定侵权或者撤销的行政或司法结论。时隔多年后被起诉，我们也很疑惑，我们正积极研究案情、准备应诉。

真功夫作为中式快餐连锁知名品牌，守法经营近 30 年，会一如既往竭诚为顾客提供安全、美味的营养餐品服务。

广州真功夫快餐连锁管理有限公司

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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