蔚来回应发不出工资传闻：改为次月8日发放

站长之家(ChinaZ.com) 12月26日 消息:据梨视频报道，昨日，针对“蔚来汽车 12 月工资发不出来”一事，蔚来HR发布内部信回应称，公司成立初期，鉴于员工规模不大，薪资结构相对简单，公司将发薪日放在每月的月底，以便让员工能够更早的拿到当月工资。随着公司员工人数越来越多，工种类型及薪资结构越来越复杂，在每月底完成当月薪资核算和发放的挑战越来越大。

蔚来方面称，从长期体系化效率因素考虑，公司将从 2019 年 12 月开始，将发薪时间从目前的每月底发放当月工资调整为次月 8 日发放上月工资(遇节假日提前至最近一个工作日)，该调整自发放 2019 年 12 月 工资时开始执行。

以下为蔚来回应全文：

公司成立初期，鉴于员工规模不大，薪资结构相对简单，公司将发薪日放在每月的月底，以便让员工能够更早的拿到当月工资。随着公司员工人数越来越多，工种类型及薪资结构越来越复杂，在每月底完成当月薪资核算和发放的挑战越来越大，同时也存在以下三个具体问题：

●每月 15 日后入职的新员工，次月底才能拿到首月工资，周期过长;

●按照 2019 年 开始执行的个人所得税累计税率及减免政策，每年 12 月 15 日后入职的新员工将因跨年无法享受当年度 12 月份的个人所得税免征额，且汇算清缴时无法申报减免。如： 2019 年 12 月 16 日入职的新员工，由于首次发薪日是在 2020 年 1 月底，故无法享受 2019 年 12 月的 5000 元个人所得税免征额;

●每月 底最后几个工作日离职的员工，工资结算存在较大发生错误的风险。

从长期体系化效率因素考虑，公司将从 2019 年 12 月开始，将发薪时间从目前的每月底发放当月工资调整为次月 8 日发放上月工资(遇节假日提前至最近-个工作日)， 该调整自发放 2019 年 12 月工资时开始执行。