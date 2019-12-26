“扫一扫”分享到微信

见闻

蔚来回应发不出工资传闻：改为次月8日发放

2019-12-26 08:25 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 12月26日 消息:据梨视频报道，昨日，针对“蔚来汽车 12 月工资发不出来”一事，蔚来HR发布内部信回应称，公司成立初期，鉴于员工规模不大，薪资结构相对简单，公司将发薪日放在每月的月底，以便让员工能够更早的拿到当月工资。随着公司员工人数越来越多，工种类型及薪资结构越来越复杂，在每月底完成当月薪资核算和发放的挑战越来越大。

蔚来方面称，从长期体系化效率因素考虑，公司将从 2019 年 12 月开始，将发薪时间从目前的每月底发放当月工资调整为次月 8 日发放上月工资(遇节假日提前至最近一个工作日)，该调整自发放 2019 年 12 月 工资时开始执行。

006xEe4Rly1ga97gm23f4j30s30fgabl.jpg

以下为蔚来回应全文：

公司成立初期，鉴于员工规模不大，薪资结构相对简单，公司将发薪日放在每月的月底，以便让员工能够更早的拿到当月工资。随着公司员工人数越来越多，工种类型及薪资结构越来越复杂，在每月底完成当月薪资核算和发放的挑战越来越大，同时也存在以下三个具体问题：

●每月 15 日后入职的新员工，次月底才能拿到首月工资，周期过长;

●按照 2019 年 开始执行的个人所得税累计税率及减免政策，每年 12 月 15 日后入职的新员工将因跨年无法享受当年度 12 月份的个人所得税免征额，且汇算清缴时无法申报减免。如：  2019 年 12 月 16 日入职的新员工，由于首次发薪日是在 2020 年 1 月底，故无法享受 2019 年 12 月的 5000 元个人所得税免征额;

●每月 底最后几个工作日离职的员工，工资结算存在较大发生错误的风险。

从长期体系化效率因素考虑，公司将从 2019 年 12 月开始，将发薪时间从目前的每月底发放当月工资调整为次月 8 日发放上月工资(遇节假日提前至最近-个工作日)， 该调整自发放 2019 年 12 月工资时开始执行。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

真功夫 李小龙 餐饮

真功夫餐饮回应遭李小龙女儿起诉：正积极研究案情、准备应诉

· 真功夫 李小龙 餐饮
快递 外卖 黑名单

深圳快递外卖车辆将实行记分管理 满12分将纳入黑名单

· 快递 外卖 黑名单
微信 刷单 微信打击刷单

微信发布加强打击虚假刷单行为公告 封禁了24080 个账号

· 微信 刷单 微信打击刷单
暴风集团 暴风集团高管 暴风集团财报

暴风集团公告：存在无法按期披露2019年财报风险 公司只剩10多人

· 暴风集团 暴风集团高管 暴风集团财报
淘宝店主 P图 圣诞

淘宝店主一毛钱帮p小红帽 一天接到几百单，忙到关店

· 淘宝店主 P图 圣诞
雷军 手机屏保 息屏签名功能 小米CC9Pro

雷军出席第四届楚商大会晚宴 桌上手机屏保亮了

· 雷军 手机屏保 息屏签名功能
自拍 自拍腕 自拍照

自拍多了小心生病！医生：接诊腕管综合症患者增加三成

· 自拍 自拍腕 自拍照
阿里巴巴 植发 年终福利

阿里员工年终发植发福利 网友：太过真实

· 阿里巴巴 植发 年终福利
李佳琦 高晓松 公益直播 李佳琦给高晓松涂口红上热搜

李佳琦给高晓松涂口红上热搜 网友：那画面太美我不敢看

· 李佳琦 高晓松 公益直播
雷军 马云 互联网大佬 互联网大佬年度爆笑瞬间

2019互联网大佬年度爆笑瞬间 哪个老板最可爱？

· 雷军 马云 互联网大佬
查看更多
﻿

编辑推荐

法国发起了一项禁止城市数字户外广告请愿运动

[见闻]· 12月26日

体验WPS会员扣费178元 苹果：已退款，系意外续订

[见闻]· 12月26日

俄罗斯宣布断开全球互联网测试成功

[见闻]· 12月26日

男子迷恋女主播4个月转账百万 对方竟是中年油腻男

[趣咖]· 12月26日

AirPods 营收 2020 年或达 150 亿美元，或有附机随送版本

[见闻]· 12月26日

华为自研！中国移动完成基于鲲鹏920服务器的核心网测试

[动态]· 12月26日

一加 5G 新机获批：或为折叠屏设计，支持 100W 快充

[见闻]· 12月26日

王思聪普思投资将承担熊猫互娱20亿投资损失 投资人全获赔

[见闻]· 12月26日

关闭