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微信发布加强打击虚假刷单行为公告 封禁了24080 个账号

2019-12-25 20:59 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月25日 消息:今日晚间，微信官方发布了加强打击虚假刷单行为的公告，公告称兼职刷单以“高回报，低投入，工作时间自由”等“优势”获得了许多人的青睐，然而这些宣传“工资日结、手机即可操作”的兼职让不少用户上当，倒贴钱给了骗子。

近期，微信根据用户投诉提交证据，依据国家相关法律法规及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人帐号使用规范》微信安全团队加强了对虚假刷单行为的打击治理，对所有经核实确认有虚假刷单行为的帐号进行了阶梯性处罚。

截至目前，微信共计对 12087 个确认组织虚假刷单的帐号进行了限制登录、限制使用功能等处理，对 6500 个确认参与虚假刷单的帐号进行了限制使用功能处理，对 24080 个利用“兼职刷单”名义进行网络欺诈的帐号进行了封禁处理。后续仍将加强处理。

兼职日赚千元？微信严打虚假刷单 处理 42667 个账号

微信强调，首先，虚假刷单行为属于违法行为。微信对涉嫌违法违规行为始终保持坚决处理、严厉打击的态度，不管是组织者还是参与者，我们都将对相关帐号进行处理;其次，参与虚假刷单活动存在欺诈风险。对于利用刷单兼职名义进行的欺诈行为我们绝不姑息，将持续进行专项清理;也请广大用户不要参与虚假刷单活动，以免上当受骗。

微信还称，按照消费者权益保护法的规定，刷单行为侵犯了消费者的知情权、公平交易权，刷单行为属于违法违规行为，请广大微信用户不要轻信“足不出户、日赚千元”的虚假兼职广告而参与违法违规活动。

同时，刷单兼职也存在欺诈风险。根据用户举报数据得知，刷单兼诈骗举报量一直居高不下，甚至呈现走高趋势。受害人被骗的金额小则几百，大则十几万。

具体欺诈流程

为何刷单骗局早就被曝光，受害人却依然“前赴后继”，轻易地将自己的钱，甚至贷款借来的钱“刷”给骗子呢?

骗子的狡猾之处就在于，一步一步诱导受害者进入连环圈套：

➣ 利用高额回报，工作自由等广告吸引用户;

➣ 用虚假的公司执照，身份证，工作证等证件骗取用户信任;

➣ 前几次小额返回佣金突破用户心防;

➣ 以“规避平台打击刷单”，“任务要求刷够 10 单”，“IP异常”，“订单激活失败”等理由进行连环套路;

➣ 用户警醒后直接拉黑。

其实，骗子得逞最大的依靠还是用户存在“侥幸”心里，只要还有人幻想“低投入，高回报”，骗子就不愁没人入套。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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