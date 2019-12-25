暴风集团公告：存在无法按期披露2019年财报风险 公司只剩10多人

站长之家(ChinaZ.com) 12月25日 消息: 今天，暴风集团发布公告称，截至目前，公司尚未聘请首席财务官和审计机构，存在无法在法定期限内披露 2019 年年度报告的风险。根据相关规定，上市公司在法定披露期限届满 之日起两个月内仍未披露年度报告，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。

报告还透露， 2019 年 9 月 30 日暴风集团合并财务报表归属于母公司所有者的净资产为-63，344. 99 万元(未经审计)，公司存在经审计后 2019 年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。根据相关规定，若公司经审计的2019 年度财务会计报告显示 2019 年年末的净资产为负，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。

暴风集团还承认，近期公司主要业务陷入停顿状态，面临无业务收入来源的风险。公司的办公场地租金支付到 2020 年 2 月底，届时如果无法及时缴纳租金，将面临无办公场地的风险。公司员工持续大量流失，目前仅剩 10 余人，同时存在拖欠部分员工工资的情形。

暴风近日还收到北京仲裁委员会送达的《裁决书》，裁决公司向上海歌斐资产管理有限公司支付转让价款、违约金等合计4. 7 亿元。公司存在无法支付上述费用产生的法律风险。

对于集团旗下主打暴风电视业务、严重经营困难的暴风智能，暴风称其不属于公司合并报表范围向其询问近期与第三方合作情况也未得到回复，目前不掌握其具体情况。