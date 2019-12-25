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见闻

这个微型3D打印“大卫”雕像高度仅为1毫米 还原度超高

2019-12-25 11:21 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月25日 消息:3D打印技术已经应用到多个行业中，如3D打印房子、3D器官等等，最近还有人用3D打印技术打印了 1 毫米高的米开朗基罗著名的“大卫雕像”。

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据悉，这个3D打印微型版大卫雕像命名为 “Tiny David” ，是由Cytosurge旗下3D打印公司Exaddon所创建的。具体来说，这个“大卫”雕塑仅高 1 毫米，由纯铜制成，重两微克。Tiny David 大约花了 12 个小时才完成打印，结构更为简单的可能会更快的完成。

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Tiny David 是用Exaddon“CERES”3D打印机创建的，别看这个3D打印雕像很小，其细节还原却相当惊人，包括头发、肌肉细节几乎无异。这台打印机还可以在室温下打印任意的3D模型，并在几个小时内完成任务。

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Exaddon公司负责人表示，这不仅仅是米开朗基罗的大卫的复制品和缩小的模型，他们对打印过程的深刻理解形成了了一种新的方法来处理雕像的3D电脑模型，然后把它转换成机器代码。这位微型打印设计提供了全新的方法。


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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