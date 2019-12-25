2019年十大科学新闻出炉：黑洞照片、5G、量子霸权上榜

站长之家(ChinaZ.com) 12月25日 消息:今天，《环球科学》公布了 2019 年十大科学新闻。其中，排名第一的是黑洞照片，其次是5G和量子霸权。除此之外，人类科学在 2019 年还经历了多次第一，“第一次在月球背面发现月幔物质”“第一次看见量子纠缠”等。以下具体内容：

1、人类首次直接拍摄到黑洞

2019 年 4 月 10 日，事件视界望远镜(EHT)项目团队发布人类历史上的首张黑洞照片。这个黑洞位于巨椭圆星系M87 中心，距离地球 5500 万光年，质量为太阳的 65 亿倍。这是人类首次目睹黑洞真容，这项成果不仅可以让科学家在引力极强的极端环境中验证广义相对论，也有助于揭开宇宙学领域的更多未解谜团。

2、5G正式商用，5G元年到来

2019 年 6 月 6 日，中国工信部正式发布5G商用牌照，电信运营商获得牌照后，标志着5G业务的正式商用和5G元年的到来。

3、谷歌宣布实现“量子霸权”

2019 年 10 月 23 日，《自然》杂志发表了谷歌研究人员在量子计算领域的重要进展：谷歌研制的量子计算机首次实现“量子霸权”，其研发的量子计算机成功在 3 分 20 秒时间内，完成传统计算机需 1 万年时间处理的问题。

4、“嫦娥” 4 号首次在月球背面发现月幔物质

2019 年 5 月 16 日，《自然》杂志发表了一篇来自中国探月团队的重要论文：“嫦娥” 4 号在月球背面首次发现月幔物质，这项发现让人类透过月球表面，探究月球深处的物质组成，并为完善月球形成与演化模型提供有力的支撑。

5、死猪大脑恢复部分细胞功能

2019 年 4 月 18 日，美国耶鲁大学科学家内纳德·塞斯坦(Nenad Sestan)发表论文称，利用全新的体外灌注系统——BrainEx，他和同事成功让死猪的大脑恢复了部分细胞功能。

6.亚马孙森林大火

2019 年 8 月，亚马孙雨林再次发生严重火灾，并持续了 3 周以上的时间，烧毁森林超过 80 万公顷。它对亚马逊雨林的破坏在过去十年中达到了最糟糕的程度。根据巴西政府 28 日公布的统计数据显示，截至到 2019 年 7 月的前 12 个月中，亚马逊地区被毁的森林面积达到了 10100 平行公里，比前一年增长43%，是 2008 年以来最严重的一次破坏。

7、世界第二例艾滋病治愈病例或已出现

2019 年 3 月 5 日，《自然》杂志的一篇报道引起了全球的关注：一名感染HIV的“伦敦病人”经过干细胞移植后，病情得到了缓解。停止服用抗HIV药物 18 个月后，这位病人体内仍然检测不到HIV，他也有望成为世界上第二个被治愈的艾滋病患者。

8、人类第一次看见量子纠缠

2019 年 7 月 12 日，在一篇发表于《科学·进展》的论文中，英国物理学家保罗-安托万·莫罗(Paul-Antoine Moreau)展示了他和同事拍摄到的史上第一张量子纠缠照片，人类终于亲眼看见这种“幽灵般的超距作用”。

9、基因研究首次论证现代人类确切起源地

2019 年 10 月 28 日，澳大利亚科学家瓦妮莎·海斯(Vanessa Hayes)发表论文称，通过对 1217 人进行血液采样，分析一种名为“L0”的线粒体DNA，首次把现代人类的起源地指向 20 万年前的马卡迪卡迪湿地。这是首个论证现代人类起源的确切地点的研究，但也有不少科学家指出，这项研究的结论有待商榷，因为仅从线粒体DNA这一个层面来确定现代人的起源地并不可靠，而且此前通过研究Y染色体，科学家还得出过相反的结论——人类起源于非洲西部，而不是南部。

10、马德里气候大会未能取得重要成果。

2019 年 12 月 15 日，联合国气候变化马德里大会在延时两天之后落下帷幕。这届气候大会被称为“史上最长”，直到 15 日，缔约各方才通过了《智利-马德里行动时刻》。