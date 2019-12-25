除夕火车票明日开售 或将迎来抢票高峰期

站长之家(ChinaZ.com) 12月25日 消息:12 月 12 日， 2020 春运车票正式开抢。 2020 年铁路春运自 1 月 10 日开始， 2 月 18 日结束，共 40 天，节前 15 天，节后 25 天。

据悉，26 日，除夕火车票将正式开抢。通过互联网(手机客户端)和电话订票方式今日( 25 日)可购买农历腊月二十九( 2020 年 1 月 23 日)火车票，明日可购买除夕( 2020 年 1 月 24 日)火车票。而车站售票窗口、代售点的开售日期分别是12月27日和28日。

数据显示，截止 12 月 19 日，铁路部门已累计售出车票达1. 02 亿张，列车车票候补兑现率达80%。“候补购票”是指当旅客遇到车票售完的情况，在 12306 平台登记购票信息支付预购票资金后，如有退票、余票， 12306 系统将自动为其购票，其购票速度和成功率都要强于于抢票软件。

此前， 12306 出现了“被抢崩”的情况，12306 客服回应称，如果是一直转圈圈处在加载之中，那可能是用户操作过多，或者是系统繁忙造成，可尝试重新卸载安装客户端或切换网络。

据相关部门预测，2020 年春运全国旅客发送量将达到约 30 亿人次。其中，铁路将达4. 4 亿人次。