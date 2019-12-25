抛售完股票后，Uber创始人将在12月31日离开董事会

站长之家(ChinaZ.com) 12月25日 消息:据外媒报道，Uber创始人兼前CEO特拉维斯·卡兰尼克(Travis Kalanick)将从 12 月 31 日起辞去董事会职务，并已经抛售了持有的全部Uber股票。

目前尚不清楚卡拉尼克总共持有多少股份，但最新公开文件显示其价值约为 25 亿美元。卡兰尼克发言人已经向CNBC证实，他已经出售了Uber的全部股份。

本周二，Uber在一份声明中表示， 43 岁的卡兰尼克将“专注于他的新业务和慈善事业”。值得一提的是，兰尼克还投资共享厨房CloudKitchens，该公司将空间出租给餐馆老板，并提供房地产、设施管理、技术和营销等一系列服务。

Uber方面并未透露谁将会填补卡兰尼克的董事会席位。据悉，卡兰尼克于 2017 年被免去首席执行官一职，并由达拉·科斯罗沙希(Dara Khosrowshahi)接任。 11 月份，科斯罗沙希在接受采访的时候表示，卡兰尼克一直“支持”他的领导，尽管卡兰尼克对Uber的不同业务有自己的看法，但整体而言两人的方向是一致的。

cnbc