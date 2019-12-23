苹果将推出增强iPhone 11的闪光灯的摄影闪光灯配件

站长之家(ChinaZ.com) 12月23日 消息:据9to5mac报道，根据苹果手机制造许可计划中相关制造商透露的信息称，苹果的iPhone11 系列机型将很有可能支持全新的摄影闪光灯以及闪光灯相关配件，新配件可以通过Lightning接口与iPhone进行连接。

据介绍，新规格标准将支持设备的集成灯光与配件的闪光灯或照明组件同步，并将闪光灯同步信号与其他附件无线连接。理论上，相关附件也可以通过Lightning连接进行充电，就跟电池盒、游戏控制器以及耳机等其他MFi附件一样。

目前，内置了闪光灯的苹果配件有Lume Cube，该配件被Apple Store称为是第一款与 iPhone兼容的摄影闪光灯。Lume Cube是通过蓝牙来进行连接的，并且不支持MFi程序。它们还有一个光学传感器，可以用来检测iPhone内置的摄影闪关灯并与之同步。

此外，还有一个称为Tric的外部闪光灯，可以与iPhone同步，但目前只能通过蓝牙进行同步连接，并且需要使用第三方应用程序才能将快门按钮与iPhone的集成闪光灯同步。

目前，这些闪光灯以及配件的开发者预览版仅能支持iPhone 11、 iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max。