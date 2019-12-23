江苏查获暗网色情网站，会员已超6万

站长之家(ChinaZ.com) 12月23日 消息:据央视新闻报道，日前，江苏无锡警方就成功打掉了一个搭建在暗网里的色情网站。

今年 7 月份，无锡警方在网络巡查时发现了一个色情网站。看似普通的网络论坛，里面充斥着色情信息及淫秽内容。但与一般的网站不同，这个网站不是架设在互联网里，而是藏于暗网之中。由于暗网侦查难度大，警方用了一个多月的时间，通过多种技术手段最终锁定了犯罪嫌疑人王某，并查获了服务器等作案工具。

王某本人交代，他从 2017 年左右开始在暗网上架设淫秽网站论坛。截至到案时，该网站已发展会员 6 万多人。目前，王某因涉嫌传播淫秽物品罪已被检察机关批准逮捕。

据了解，暗网藏于互联网表层之下，无法通过常规搜索引擎进行访问浏览，需要特殊的程序才能进入。暗网的使用者不可被追踪，网站的访问者不可被追踪，所以暗网网站上交易的往往是一些非法的内容和商品。比如公民信息、电脑病毒、淫秽色情信息。由于更具有匿名性及不可追溯性，近年来，国内暗网搜索人数激增，主要区域集中在广东、上海等地。为此，公安机关通过技术手段加大了对暗网犯罪的打击力度。