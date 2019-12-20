Facebook再度发生数据泄露事件 涉及2.67亿用户

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:据TNW报道，Comparitech和安全研究员鲍勃·迪亚琴科(Bob Diachenko)发现了一个数据库，其中包含了超过2. 67 亿Facebook 用户的数据，这些在网上泄露的数据甚至无需密码就能进行访问。

据介绍，泄露的信息包括Facebook用户的电话号码、姓名和用户ID。迪亚琴科表示，这些数据可能来自“越南南犯罪分子非法抓取操作和滥用Facebook API借口。”

从 12 月 4 日开始，该数据库已经泄露近两周的时间，目前已经无法访问了。据称，之前则是在一个黑客论坛上以下载的形式分享的。

对于该泄露事件，Facebook的一位发言人表示，“我们正在调查这一问题，但相信这可能是我们在过去几年为了更好地保护用户的信息而做出改变之前泄露的信息。”

不得不说，Facebook数据泄露问题相当频繁，今年 9 月份，这家社交媒体巨头被曝出一个没有密码保护的服务器中的4. 19 亿条用户信息遭泄露，信息包括了用户的Facebook ID和与他们账户关联的电话号码。

而在 2018 年，Facebook同样出现的大规模用户信息泄露，英国剑桥分析公司在没有得到许可的情况下收集了多达 8700 万Facebook用户的隐私信息。今年 7 月份，美国FTC对该公司开除了 50 亿美元的罚单。