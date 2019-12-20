“扫一扫”分享到微信

见闻

Facebook再度发生数据泄露事件 涉及2.67亿用户

2019-12-20 16:29 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:TNW报道，Comparitech和安全研究员鲍勃·迪亚琴科(Bob Diachenko)发现了一个数据库，其中包含了超过2. 67 亿Facebook 用户的数据，这些在网上泄露的数据甚至无需密码就能进行访问。

黑客 代码 安全漏洞 程序员

据介绍，泄露的信息包括Facebook用户的电话号码、姓名和用户ID。迪亚琴科表示，这些数据可能来自“越南南犯罪分子非法抓取操作和滥用Facebook API借口。”

从 12 月 4 日开始，该数据库已经泄露近两周的时间，目前已经无法访问了。据称，之前则是在一个黑客论坛上以下载的形式分享的。

对于该泄露事件，Facebook的一位发言人表示，“我们正在调查这一问题，但相信这可能是我们在过去几年为了更好地保护用户的信息而做出改变之前泄露的信息。”

不得不说，Facebook数据泄露问题相当频繁，今年 9 月份，这家社交媒体巨头被曝出一个没有密码保护的服务器中的4. 19 亿条用户信息遭泄露，信息包括了用户的Facebook ID和与他们账户关联的电话号码。

而在 2018 年，Facebook同样出现的大规模用户信息泄露，英国剑桥分析公司在没有得到许可的情况下收集了多达 8700 万Facebook用户的隐私信息。今年 7 月份，美国FTC对该公司开除了 50 亿美元的罚单。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

信息泄露 个人信息保护法 数据安全法

法工委：明年将制定个人信息保护法、数据安全法等

· 信息泄露 个人信息保护法 数据安全法
Uber Uber打车 Uber禁令

因缺乏必要的牌照 Uber打车业务在德国遭遇禁令

· Uber Uber打车 Uber禁令
Facebook Facebook操作系统 Android 外闻

由于对谷歌的不信任，Facebook正开发自有操作系统替代安卓

· Facebook Facebook操作系统 Android
阿里巴巴 阿里巴巴ONE商业大会 2020年小目标

阿里巴巴ONE商业大会商家立下2020年小目标：只赚一个亿太少了

· 阿里巴巴 阿里巴巴ONE商业大会 2020年小目标
雷军 手机屏保 息屏签名功能 小米CC9Pro

雷军出席第四届楚商大会晚宴 桌上手机屏保亮了

· 雷军 手机屏保 息屏签名功能
自拍 自拍腕 自拍照

自拍多了小心生病！医生：接诊腕管综合症患者增加三成

· 自拍 自拍腕 自拍照
阿里巴巴 植发 年终福利

阿里员工年终发植发福利 网友：太过真实

· 阿里巴巴 植发 年终福利
李佳琦 高晓松 公益直播 李佳琦给高晓松涂口红上热搜

李佳琦给高晓松涂口红上热搜 网友：那画面太美我不敢看

· 李佳琦 高晓松 公益直播
雷军 马云 互联网大佬 互联网大佬年度爆笑瞬间

2019互联网大佬年度爆笑瞬间 哪个老板最可爱？

· 雷军 马云 互联网大佬
朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定

员工曝光奇葩公司规定：朋友圈屏蔽同事罚款100元

· 朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定
查看更多
﻿

编辑推荐

苹果获屏下指纹新专利 最快明年运用到iPhone上

[见闻]· 12月20日

二维码之父申请彩色二维码专利 加入更多信息量

[见闻]· 12月20日

Facebook再度发生数据泄露事件 涉及2.67亿用户

[见闻]· 12月20日

法工委：明年将制定个人信息保护法、数据安全法等

[见闻]· 12月20日

因缺乏必要的牌照 Uber打车业务在德国遭遇禁令

[见闻]· 12月20日

阿里巴巴商家立下2020年flag：只赚一个亿太少了

[见闻]· 12月20日

滴滴回应拟在日本推出网络送餐服务：还没确定计划

[见闻]· 12月20日

苹果正式开启更广泛bug奖励计划，最高奖励150万美元

[见闻]· 12月20日

关闭