因缺乏必要的牌照 Uber打车业务在德国遭遇禁令

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:据techcrunch报道，日前，Uber在欧洲面临的另一个打击——德国法兰克福一家地区法院发现Uber存在多项竞争违规行为，并禁止该公司通过其APP向租车公司发送打车请求。

据悉，在德国Uber打车业务只与持有专业和有执照的私人租赁汽车(PHV)公司合作(这些公司的司机和汽车拥有运送乘客所需的执照和许可证)，才能提供打车服务。

法院向Uber发出这样的禁令意味着，Uber目前在德国的运营模式被视为非法行为。这项禁令立即在德国生效，尚不清楚Uber是否会暂时暂停市场服务，以符合要求。如果该公司继续提供打车服务并被发现存在违法行为，将面临被罚款的风险。

据路透社报道，该案的原告德国出租车公司(Taxi Deutschland)表示，将请求立即临时执行禁令，如果Uber没有作出整改，将对每辆车罚款 250 欧元，或者对多次违规的每辆车罚款最高可达 25 万欧元。

Uber发言人在一份声明中表示：“我们将评估法院的裁决，并确定下一步措施，以确保我们在德国的服务可以继续下去。”。“我们与持有执照的PHV运营商及其专业司机合作，致力于长期成为德国城市的真正合作伙伴。”