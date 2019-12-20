“扫一扫”分享到微信

见闻

因缺乏必要的牌照 Uber打车业务在德国遭遇禁令

2019-12-20 16:01 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:techcrunch报道，日前，Uber在欧洲面临的另一个打击——德国法兰克福一家地区法院发现Uber存在多项竞争违规行为，并禁止该公司通过其APP向租车公司发送打车请求。

uber 网约车

据悉，在德国Uber打车业务只与持有专业和有执照的私人租赁汽车(PHV)公司合作(这些公司的司机和汽车拥有运送乘客所需的执照和许可证)，才能提供打车服务。

法院向Uber发出这样的禁令意味着，Uber目前在德国的运营模式被视为非法行为。这项禁令立即在德国生效，尚不清楚Uber是否会暂时暂停市场服务，以符合要求。如果该公司继续提供打车服务并被发现存在违法行为，将面临被罚款的风险。

据路透社报道，该案的原告德国出租车公司(Taxi Deutschland)表示，将请求立即临时执行禁令，如果Uber没有作出整改，将对每辆车罚款 250 欧元，或者对多次违规的每辆车罚款最高可达 25 万欧元。

Uber发言人在一份声明中表示：“我们将评估法院的裁决，并确定下一步措施，以确保我们在德国的服务可以继续下去。”。“我们与持有执照的PHV运营商及其专业司机合作，致力于长期成为德国城市的真正合作伙伴。”

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

Facebook Facebook泄露数据 数据安全 外闻

Facebook再度发生数据遭泄露事件 涉及2.67亿用户

· Facebook Facebook泄露数据 数据安全
信息泄露 个人信息保护法 数据安全法

法工委：明年将制定个人信息保护法、数据安全法等

· 信息泄露 个人信息保护法 数据安全法
Facebook Facebook操作系统 Android 外闻

由于对谷歌的不信任，Facebook正开发自有操作系统替代安卓

· Facebook Facebook操作系统 Android
阿里巴巴 阿里巴巴ONE商业大会 2020年小目标

阿里巴巴ONE商业大会商家立下2020年小目标：只赚一个亿太少了

· 阿里巴巴 阿里巴巴ONE商业大会 2020年小目标
雷军 手机屏保 息屏签名功能 小米CC9Pro

雷军出席第四届楚商大会晚宴 桌上手机屏保亮了

· 雷军 手机屏保 息屏签名功能
自拍 自拍腕 自拍照

自拍多了小心生病！医生：接诊腕管综合症患者增加三成

· 自拍 自拍腕 自拍照
阿里巴巴 植发 年终福利

阿里员工年终发植发福利 网友：太过真实

· 阿里巴巴 植发 年终福利
李佳琦 高晓松 公益直播 李佳琦给高晓松涂口红上热搜

李佳琦给高晓松涂口红上热搜 网友：那画面太美我不敢看

· 李佳琦 高晓松 公益直播
雷军 马云 互联网大佬 互联网大佬年度爆笑瞬间

2019互联网大佬年度爆笑瞬间 哪个老板最可爱？

· 雷军 马云 互联网大佬
朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定

员工曝光奇葩公司规定：朋友圈屏蔽同事罚款100元

· 朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定
查看更多
﻿

编辑推荐

苹果获屏下指纹新专利 最快明年运用到iPhone上

[见闻]· 12月20日

二维码之父申请彩色二维码专利 加入更多信息量

[见闻]· 12月20日

Facebook再度发生数据泄露事件 涉及2.67亿用户

[见闻]· 12月20日

法工委：明年将制定个人信息保护法、数据安全法等

[见闻]· 12月20日

因缺乏必要的牌照 Uber打车业务在德国遭遇禁令

[见闻]· 12月20日

阿里巴巴商家立下2020年flag：只赚一个亿太少了

[见闻]· 12月20日

滴滴回应拟在日本推出网络送餐服务：还没确定计划

[见闻]· 12月20日

苹果正式开启更广泛bug奖励计划，最高奖励150万美元

[见闻]· 12月20日

关闭