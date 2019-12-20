网信办发布网络信息内容生态治理规定 明确网络违法信息具体范围

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:今日，国家互联网信息办公室发布了《网络信息内容生态治理规定》，自 2020 年 3 月 1 日起施行。该《规定》，旨在营造良好网络生态，保障公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家安全和公共利益。



其中，《规定》明确了正能量信息、违法信息和不良信息的具体范围。鼓励网络信息内容生产者制作、复制、发布含有正能量内容的信息。明确网络信息内容生产者应当遵守法律法规，遵循公序良俗，不得损害国家利益、公共利益和他人合法权益，不得制作、复制、发布违法信息;应当采取措施，防范和抵制制作、复制、发布不良信息。

《规定》提出，鼓励网络信息内容生产者制作、复制、发布含有“宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，全面准确生动解读中国特色社会主义道路、理论、制度、文化”和“弘扬社会主义核心价值观，宣传优秀道德文化和时代精神，充分展现中华民族昂扬向上精神风貌”等内容的正能量信息。网络信息内容生产者不得制作、复制、发布含有“危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一”和“损害国家荣誉和利益”等内容的违法信息，应当采取措施，防范和抵制制作、复制、发布含有“使用夸张标题，内容与标题严重不符”和“炒作绯闻、丑闻、劣迹”等内容的不良信息。

《规定》明确，网络信息内容服务平台应当履行信息内容管理主体责任，建立网络信息内容生态治理机制。明确了平台运行环节管理要求，包括建立健全算法推荐的人工干预和用户自主选择机制、广告管理制度、平台公约和用户协议制度、举报制度、年度报告制度等。明确了平台的信息安全管理义务，包括不得传播违法信息，应当防范和抵制传播不良信息，鼓励在重点环节传播正能量信息，不得在重点环节呈现不良信息等。

此外，《规定》还明确，网络信息内容服务使用者发布信息和参与网络活动时应当文明互动，理性表达，不得发布违法信息，防范和抵制不良信息。鼓励通过投诉、举报等方式对网上违法和不良信息进行监督。明确网络群组、论坛社区版块的建立者和管理者应当履行管理责任，依法依约规范群组、版块内信息发布等行为。明确网络信息内容服务使用者和生产者、平台不得开展网络暴力、人肉搜索、深度伪造、流量造假、操纵账号等违法活动。