谷歌Stadia首次收购游戏开发商：Typhoon Studios

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:据mspoweruser报道,谷歌云游戏平台开发工作室Stadia Games and Entertainment首次正式收购Typhoon Studios。

据悉,Typhoon Studios是一家独立的游戏开发商,目前正在开发一款名为《野蛮星球之旅(Journey To The Savage Planet)》的冒险游戏。该游戏将于 2020 年 1 月 28 日通过Epic游戏商店在PC端、Xbox One以及PlayStation4 上发布,现在 Stadia也加入这个阵容中共。

谷歌Stadia游戏和娱乐副总裁兼主管婕德·雷蒙德表示,欢迎《野蛮星球之旅(Journey To The Savage Planet)》独立开发商台风工作室将加入Stadia Games and Entertainment。则也是第一个加入Stadia的工作室。

接下来,谷歌首要任务是将Typhoon Studios整合到Stadia Games and Entertainment中。