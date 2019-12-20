“扫一扫”分享到微信

见闻

谷歌Stadia首次收购游戏开发商：Typhoon Studios

2019-12-20 14:01 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:mspoweruser报道，谷歌云游戏平台开发工作室Stadia Games and Entertainment首次正式收购Typhoon Studios。

image.png

据悉，Typhoon Studios是一家独立的游戏开发商，目前正在开发一款名为《野蛮星球之旅(Journey To The Savage Planet)》的冒险游戏。该游戏将于 2020 年 1 月 28 日通过Epic游戏商店在PC端、Xbox One以及PlayStation4 上发布，现在 Stadia也加入这个阵容中共。

谷歌Stadia游戏和娱乐副总裁兼主管婕德·雷蒙德表示，欢迎《野蛮星球之旅(Journey To The Savage Planet)》独立开发商台风工作室将加入Stadia Games and Entertainment。则也是第一个加入Stadia的工作室。

接下来，谷歌首要任务是将Typhoon Studios整合到Stadia Games and Entertainment中。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

春运 火车票 12306

春运火车票已售超1亿张 旅客发送量将达30亿人次

· 春运 火车票 12306
AirPodsPro 苹果 真无线耳机

报告预测 2019 年苹果 AirPods/Pro 真无线耳机全球市场份额将超 50%

· AirPodsPro 苹果 真无线耳机
大润发 阿里 上海润盒网络科技有限公司

大润发、阿里合资公司发生变更 注册资本增至3亿元

· 大润发 阿里 上海润盒网络科技有限公司
iOS13.3 iOS13.2.3 ios降级 外闻

推送iOS 13.3系统后，苹果关闭iOS 13.2.3降级验证通道

· iOS13.3 iOS13.2.3 ios降级
自拍 自拍腕 自拍照

自拍多了小心生病！医生：接诊腕管综合症患者增加三成

· 自拍 自拍腕 自拍照
阿里巴巴 植发 年终福利

阿里员工年终发植发福利 网友：太过真实

· 阿里巴巴 植发 年终福利
李佳琦 高晓松 公益直播 李佳琦给高晓松涂口红上热搜

李佳琦给高晓松涂口红上热搜 网友：那画面太美我不敢看

· 李佳琦 高晓松 公益直播
雷军 马云 互联网大佬 互联网大佬年度爆笑瞬间

2019互联网大佬年度爆笑瞬间 哪个老板最可爱？

· 雷军 马云 互联网大佬
朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定

员工曝光奇葩公司规定：朋友圈屏蔽同事罚款100元

· 朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定
马云 交响乐 阿里巴巴

马云指挥交响乐配合度满分 网友：马老师还是这么“多财多亿”

· 马云 交响乐 阿里巴巴
查看更多
﻿

编辑推荐

苹果正式开启更广泛bug奖励计划，最高奖励150万美元

[见闻]· 12月20日

网络信息内容生态治理规定发布 明确网络违法信息范围

[见闻]· 12月20日

华米科技将进入真无线耳机市场，耳机搭载心率传感器

[见闻]· 12月20日

2019最差密码曝光 专家：人脸识别比密码安全

[见闻]· 12月20日

腾讯回应QQ被工信部通报：已调整优化 并将按时完成

[见闻]· 12月20日

雷军手机屏保曝光：能不管的事情一定不管

[趣咖]· 12月20日

春运火车票已售超1亿张 旅客发送量将达30亿人次

[见闻]· 12月20日

报告预测 2019 年 AirPods/Pro 全球市场份额将超 50%

[见闻]· 12月20日

关闭