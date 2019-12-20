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见闻

甘肃28家P2P网贷公司全部退出市场

2019-12-20 09:55 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:昨日，甘肃省P2P网络借贷风险专项整治工作组发布《关于公布甘肃省P2P网络借贷风险专项整治市场退出机构名单的公告》称，按照国家关于P2P网贷风险专项整治的有关要求，为进一步深化我省P2P网贷风险专项整治工作，推进网贷风险有效化解，经甘肃省P2P网络借贷风险专项整治工作组研判确定，对甘肃省目前注册的 28 家P2P网络借贷公司通过以下四种途径全部退出市场。

包括了：变更、注销或吊销登记、依法吊销营业执照、公司自主良性退出、涉嫌犯罪已被查处。

P2P,互联网金融，网贷

甘肃省P2P网络借贷风险专项整治工作组称，网贷公司的业务终止市场退出不影响已经签订的借贷合同当事人有关权利义务。由出借人和借款人在网络借贷平台上直接借贷形成的合法债权债务关系受法律保护，借款人应依法履行还本付息义务，出借人有权继续主张债权。出借人、借款人、网贷公司之间的纠纷，可以通过自行和解、向仲裁部门申请仲裁、向人民法院提起诉讼等途径解决。如出现涉嫌犯罪行为造成出借人损失，出借人可依法向公安机关报案。

此前，湖南、山东、重庆、四川、河北陆续发布公告称，将全部取缔P2P网贷业务。


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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