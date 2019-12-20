疑似三星翻盖折叠屏手机照片曝光： 前置单摄 上下翻盖设计

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:继三星首款折叠屏手机Galaxy Fold发布不久之后，最近网上又曝光了一款疑似三星翻盖折叠屏手机真机照片。

微博大V@王奔宏分享的图片显示，这款疑似三星翻盖折叠屏手机大小和形状与Galaxy S10 差不多，不过跟翻盖手机一样可以对折。事实上，图片并未看到三星的logo，不过设备使用的是三星安卓的主题。屏幕界面显示有三星的图标、Samsung Pay、三星导航按钮。此外可以看到在设备屏幕上方采用了挖孔的设计，前置一颗自拍镜头。

该手机可折叠成一个小正方形，折叠后的背部还有显示器，可显示时间。显示器旁边还有两颗摄像头，具体参数就不得而知了。当然，这款设备是否真的为三星翻盖折叠屏手机还有待验证。

值得一提的是，上个月摩托罗拉发布了全新的RAZR折叠屏手机，该机设计上延续了功能机时代Razr手机经典的上屏短于机身下端，折叠后上屏能够嵌入下端的设计，采用6. 5 英寸折叠刘海屏和2. 7 英寸副屏设计，正面搭载指纹识别，售价 1499 美元。