YouTube明星成功为植树慈善机构筹集2000万美元 马斯克捐了100万美元

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:据theverge报道，在 50 多万捐赠者和一些科技高管的帮助下，优酷博主已经筹集超过了 2000 万美元帮助植树节基金会(arbor day foundation)实现种植 2000 万棵树的目标。

该慈善活动已经进行了了近两个月，是由YouTube明星MrBeast(又名Jimmy Donaldson)发起的活动，旨在联手YouTube应对气候变化，并证明YouTube“不仅仅是一场戏剧盛宴”。

Donaldson与其他受欢迎的粉丝已有数百万的YouTube创作者合作，推广了植树倡议活动。截止 10 月 31 日，该活动已经筹集了 1000 多万美元。在这些捐款中，不乏有多位科技高管参，部分捐款如下：

特斯拉和SpaceX公司首席执行官埃隆·马斯克捐赠了 100 万美元;

Shopify CEO Tobi Lütke捐赠 100 万美元;

Twitter和SquareCEO杰克·多西似乎捐了两笔款，一笔 15 万美元，另一笔 20 万美元，对于该捐款官方不予置评;

YouTube首席执行官苏珊·沃西捐款 20 万美元，并和YouTube明星 Rober一同制作视频来宣传该活动。

据悉，该项目筹集的资金将于 2020 年 1 月开始种植树木，并计划在 2022 年 12 月前实现种植完 2000 万棵树的目标。