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今日起京广高铁10站点试点电子客票

2019-12-20 08:34 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:据北京日报报道，今日起，京广高铁北京西、涿州东、高碑店东、保定东、定州东、正定机场、石家庄、高邑西、邢台东、邯郸东10个站试点电子客票。

12306

据悉，铁路电子客票是以电子数据形式体现的铁路旅客运输合同，旅客购票后，铁路运输企业不再出具纸质车票。采用电子客票后，乘客可直接刷身份证或者用 12306 手机APP扫码检票进站。

实行电子客票后，旅客在购票、进站乘车等流程将发生一些变化：

在购票环节，通过 12306 网站(含手机客户端，下同)购票的旅客，可自行打印或下载购票信息单;通过车站窗口、自动售票机购票的旅客，铁路部门提供购票信息单，并请旅客当场核对信息;旅客如需接收列车运行变更信息，可在购票时登记手机号码。购票信息单仅作为旅客购票的信息提示，不作为乘车凭证。

在进出站环节，旅客持中华人民共和国居民身份证、外国人永久居留身份证、港澳台居民居住证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证等可自动识读证件时，可凭购票时使用的乘车人有效身份证件原件，通过自助闸机完成实名制验证、进出站检票手续;旅客持户口本等不可自动识读证件时，可凭购票时使用的乘车人有效身份证件原件，通过人工通道完成实名制验证、进出站检票手续。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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