报告称：苹果赚走了智能手机行业总利润的66％

站长之家(ChinaZ.com) 12月19日 消息：据9to5mac消息，由Counterpoint Research发布的一份报告显示，苹果通过iPhone赚走了智能手机行业66%的利润和32%的手机销售总收入，排第二的三星手机仅赚走了智能手机行业17%的利润。

这份报告指出，苹果公司通过占领智能手机行业利润的66%和手机总收入的32%来主导全球手机市场。在美国，欧盟和日本等主要市场上，忠实的高端手机用户群是苹果仍然能够以其竞争对手只能期望的利润水平运营的原因之一。现在，凭借苹果公司的完整又强大的生态系统，可以保证在未来几年中收入稳定增长。在不久的将来，我们相信随着新系列iPhone的出色吸引力，苹果在圣诞假期的利润将进一步增加。

智能手机行业里，三星排在第二位，占整个手机行业利润的17%。Galaxy A系列产品可选择性的增加以及Galaxy Note10系列重新获得人们认可后，这是三星手机利润增长的主要原因。

中国智能手机品牌的利润率很低，但比往年要好，尽管它们正在向中国以外扩张并渗透到高端价格区间。此外中国品牌通过价格合理的功能齐全的新旗舰产品，为成熟的智能手机用户提供更多优质的选择。另外华为、小米等中国品牌中也正在考虑通过推出金融服务，物联网产品等服务来获得更多的利润。