这种智能马桶可分析尿液成分发现疾病 好用但是太贵

站长之家(ChinaZ.com) 12月19日 消息:据 USA TODAY报道，威斯康星大学麦迪逊分校两位科学家 Joshua Coon 和Ian Miller正在研发一款五年内就能上市的智能马桶，这种马桶可以检测尿液中的多种成分，从而了解人们的健康情况。

据介绍，Coon研发的智能马桶概念类似普通马桶，不同的是前者水箱上方安装了一个屏幕，并安装了一个方便获取健康信息的手机应用程序。据称，这个马桶可以区分 6 到 12 个使用者，与 Apple Watch 或Fitbit类似，这种智能马桶会生成大量需要保护的健康数据。

该智能马桶解可以检测尿液的分子组成，用户可以在出现症状钱检测尿路感染、肾脏疾病、糖尿病和其他代谢紊乱问题。Coon表示，经常从智能马桶中取样也有助于监测处方药或非处方药的代谢情况，并允许使用者根据需要调整剂量。此外，用户还可以向医生发送用户的健康信息，帮助他们发现癌症和糖尿病等疾病早期迹象。

不过Coon称，就目前的技术而言，这样的一个只智能马桶价格在5000- 10000 美元之间，恐怕这让很多人买不起。