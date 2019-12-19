报告：美国已经有三分之二的商店接受Apple Pay

站长之家(ChinaZ.com) 12月19日 消息:苹果公司于 2014 年正式推出了Apple Pay，现在该支付方式已经成为美国主要的移动支付市场参与者。

据全球领先的市场分析报告服务供应商Research and Markets报告称，在美国移动支付市场上，Apple Pay服务在近距离移动支付服务中排名第二，并保持领先于Samsung Pay 和Google Pay。该机构还称，随着苹果公司继续在国际市场扩张，预计到 2020 年，全球Apple Pay用户的数量预计将以两位数的速度增长。

Apple Pay在美国零售商中的采用率也在增长，目前已经覆盖前 100 名零售商。根据Research and Markets的数据，现在美国有三分之二的商店被接受Apple Pay。

此外，根据Juniper研究公司 11 月份发布的数据显示，到 2020 年，全球数字钱包用户的数量可能会翻一番。Apple Pay可能在 2020 年成为全球最受欢迎的数字钱包，拥有2. 27 亿用户。