三星 W20 5G 折叠屏手机将于明日 10 点开启第二轮抢购

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 19 日消息：三星于上个月 19 日在武汉发布了旗下第二款折叠屏手机 W20 5G。该机支持 5G 网络，是三星的首款 5G 折叠屏手机。

图片来自 samsung

日前三星 W20 5G 售价正式揭晓并开启预售，标准版售价 19999 元，至尊版售价 29999 元，二者都享有三星专属管家服务，至尊版还加入了价值 12999 元的尊享服务包。三星 W20 5G 将在 12 月 20 日 10 点于三星和京东商城再次发售。

三星 W20 5G 和三星 Galaxy Fold 折叠屏手机几乎相同，不同的是三星 W20 5G 的中框更加棱角分明，同时后盖加上了经典的「心系天下」标识，另外它支持的中国电信 5G 网络也是和 Galaxy Fold 差异化最大的一点。

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配置方面，三星 W20 5G 搭载 7 纳米工艺高通骁龙 855 Plus 芯片，配备 12GB 超大运行内存的同时提供 512GB 内部储存空间，双核电池组总容量高达 4235mAh，其中展开的主屏尺寸为 7.3 英寸，后背的副屏尺寸为 4.6 英寸，并且配备了由 AKG 调校的均衡型立体声双扬声器。