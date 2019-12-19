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见闻

苹果、谷歌和亚马逊联合创建一个新智能家居标准“CHIP”

2019-12-19 14:05 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月19日 消息:arstechnica报道，苹果、谷歌、亚马逊以及 Zigbee Alliance已经联手打造一个新的智能家居标准。联盟小组命名为“Project Connected Home over IP”，英文缩写为“ CHIP”，还上线了新网站 connectedhomeip.com。

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根据新网站介绍，CHIP的目标是简化制造商的开发，增加消费者的兼容性。

目前，苹果公司的智能家居生态系统是HomeKit，它可以通过IP(通常为Wi-Fi)和蓝牙LE运作。亚马逊拥有“与Alexa兼容”程序，虽然Echos可以处理IP连接，但专注于智能家居的模型也内置了Zigbee(基于IEEE 802.15. 4 的低功耗，低数据速率网状网络)。谷歌则不同采用阶段拥有几个重叠且相互竞争的智能家居生态系统。该公司正在关闭支持基于IP的“与Nest一起使用”生态系统，而采用“与Nest一起使用”生态系统。

除了苹果，谷歌，亚马逊和Zigbee，该网站还表示，Zigbee联盟的董事会成员包括宜家，勒格朗，恩智浦半导体，Resideo，三星SmartThings，施耐德电气，Signify(前身为飞利浦照明)，Silicon Labs，尚飞，和五莲也将加入工作组并为该项目做出贡献。”

现阶段，还无法知道每个公司如何为CHIP项目作出贡献，不过他们都一致承诺实现“与智能家居和语音服务兼容的设备，如亚马逊的Alexa，苹果的Siri，谷歌的Assistant等”。 

 此外，CHIP项目是开源的美剧介绍，新标准的参考实现及其支持工具将在GitHub开源平台上针对规范的各个方面进行开发和维护。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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