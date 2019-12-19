腾讯云全员发iPhone11Pro？官方回应：是真的

站长之家(ChinaZ.com) 12月19日 消息：今天，有消息称腾讯云完成了 100 亿营收，公司给腾讯云每人发了一部iPhone11Pro。对此，腾讯云方面回应称消息属实。

据了解，腾讯云隶属于CSIG(云与智慧产业事业群)，员工人数在 3000 人左右。根据苹果官方的价格，iPhone11 pro的最低配的价格为 8699 元，而顶配版为 11799 元。这就意味着，如果腾讯云以 3000 人计算，这笔福利需要花费 3000 万元左右。

腾讯云方面表示，腾讯云在第三季度内实现年度收入成功突破 100 亿元，今年公司特别授予腾讯云团队及TEG兄弟团队创业里程碑激励。为此，特别选择这个时间点，对相关团队发放纪念礼。本次激励不只是对腾讯云业务发展“迟来的庆祝”，更是肯定团队多年来拼搏、坚持的创业精神，同时也是鼓励团队再接再厉，创造下一个里程碑。

此外，还有腾讯员工在脉脉透露称今年微信支付团队获得了公司的创始人奖，奖金 2 个亿。按照 1000 人来算，人均可得 20 万。对此，网友表示酸了，又是羡慕别人家公司的一天。