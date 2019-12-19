谷歌将于2020年修改补丁奖励计划 提前提供资金援助

站长之家(ChinaZ.com) 12月19日 消息:昨天，谷歌宣布计划从 2020 年开始，修改其已有六年历史的补丁奖励计划(Patch Rewards)。

补丁奖励计划是谷歌早期的安全意识项目之一，创建于 2013 年 10 月。当时谷歌宣布，如果开源项目实施了安全功能，它将向其提供资金援助。谷歌要求项目维护人员必须提出申请，为他们想要实现的功能提供一个计划，谷歌将承诺在功能实现后支付经济奖励。

谷歌现在表示，它正在改变这个项目的运作方式，从 2020 年 1 月开始愿意提前提供财政援助，甚至在项目所提交的安全特性实现之前。

原因是许多开源项目维护人员是基于他们获得的赞助资金来优先考虑功能特性。例如，如果一个公司需要一个特定的开源特性，那么该公司资金赞助要求项目维护者优先实现他们需要的特性，并且优先于其他特性。

谷歌愿意提前提供资金，这为项目维护人员提供了一种资助他们工作并同时优先考虑安全特性的方式，而不是依赖富裕企业实体的捐赠。

谷歌称，开源项目维护者可以通过补丁奖励计划申请前期资金，可用于两种类型的安全相关功能和改进：