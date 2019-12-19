Facebook和Instagram宣布禁止名人推广电子烟以及香烟产品

站长之家(ChinaZ.com) 12月19日 消息:Facebook 日前透露，该公司将禁止名人发布宣传推广枪支、电子烟和烟草产品的帖子。这也是Instagram第一次试图限制其内容创作者的推广收入。

据TNW报道，该公司已经禁止在Facebook和Instagram上直接刊登广告宣传电子烟、枪支和烟草。在这之前，对于那些在平台上推广产品并获得报酬的名人来说，是有很强的灵活性的。如果一个内容创建者发布了一篇推广某个项目否的帖子，平台通常都会通过，不管推广的项目是否多糟糕。事实上，在宣布新规则时，Instagram的业务团队指出，“我们的广告政策长期禁止这些产品的广告，但现在才开始执行。”

Facebook还表示，该公司正在开发工具，帮助内容创作者遵守新的政策，比如根据年龄来限制哪些用户可以看到他们发布的信息。

根据公告，针对推广酒精或膳食补充剂等商品的品牌化内容也将会有"特殊限制"，但目前还不清楚具体限制是什么。Instagram表示，将在未来几周开始实施这些新政策。