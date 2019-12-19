柳传志卸任联想控股董事长；张朝阳谈视频会员加价；二维码之父首谈中国使用超日本

二维码之父首谈中国使用超日本

近日，二维码之父原昌宏在接受采访时表示，当初发明二维码只是想到未来会在工业方面得到广泛应用，但是在一般用户中得到普及使用是没有想到的，自己对微信这样方便的app使二维码在中国被广泛使用感到高兴。

此外，针对“二维码在日本的普及率不及中国”的问题，原昌宏回应称，一是二维码的应用在日本进展不顺，二是老年人拿手机操作比较困难，三是因为日本的手续费很高，以前会收取5%左右。

据悉，原昌宏于 1994 年发明了二维码。

柳传志卸任联想控股董事长

昨日，联想控股发布公告称，按照既定计划，联想控股董事长、执行董事、联想集团创始人柳传志卸任公司第二届董事会董事长、执行董事及提名委员会主席职务，自 2019 年 12 月 31 日结束后生效。

此外，联想还在公告中表示，董事会决议通过，联想控股执行董事、高级副总裁、首席财务官宁旻接任董事长，并任提名委员会及战略委员会主席。

张朝阳谈视频会员加价

在昨日的 2019 搜狐World大会上，针对近日的“视频会员加价”一事，张朝阳表示，搜狐视频在内容收费方面不会非常的去挤压未来的空间，我们还是会采用平价的策略。

张朝阳称，我们通过我们的自制剧我们自家的艺人，把很多的成本都花在了制作上，导致我们能够以低成本的方式产生一些爆款，所以搜狐视频的亏损在减少，平台广告和收费方面，基本保持平价，不用专门提供更多的收费价格的策略。