张朝阳谈视频会员加价：搜狐视频依然采用平价策略

站长之家(ChinaZ.com) 12月18日 消息:在今日的2019搜狐World大会上，针对近日的“视频会员加价”一事，张朝阳表示，搜狐视频在内容收费方面不会非常的去挤压未来的空间，我们还是会采用平价的策略。

张朝阳称，我们通过我们的自制剧我们自家的艺人，把很多的成本都花在了制作上，导致我们能够以低成本的方式产生一些爆款，所以搜狐视频的亏损在减少，平台广告和收费方面，基本保持平价，不用专门提供更多的收费价格的策略。

12 月 13 日，腾讯视频、爱奇艺视频针对庆余年推出了VIP超前点播服务，在VIP抢先看 6 集的基础上，会员再交 50 元可在更新时多看 6 集，引发网友们的不满。

对此，腾讯视频副总裁王娟回应称，为了满足用户的观影需求，腾讯视频在不断探索付费模式的创新，以更贴合用户的深层次需求。对会员的告知、对他们的消费心理不够体贴，这是我们的bug，是我们做得不好的地方。未来腾讯视频将进一步优化并提升会员的服务体验，给大家带来更多优质的内容与贴心的服务。

爱奇艺副总裁戴莹表示，我们的初衷是想满足用户更多元的内容需求，但可能没太做好，未来希望能更多考虑到用户的心理，做好排播的设计和告知工作。

今日，腾讯视频、爱奇艺均修改了超前点播规则：会员仍可提前看 6 集，并可享额外 3 元每集的超前点播权，不再是支付额外 50 元观看 6 集的设定。