Cowen分析师十分看好苹果2020年发展，将股价目标上调至325美元

站长之家(ChinaZ.com) 12月18日 消息:据appleinsider报道，Cowen股票研究公司正在提高其对苹果股票的信心，在近期几个业务板块上涨势头后推高其价格目标，并相信中国市场份额的损失可能会被印度市场的增长所抵消。

分析师Krish Sankar在周二向客户发布的一份研究报告中指出，即将发布的新iPhone、无线销售的蓬勃发展以及服务收入的不断增加等一些短期因素预计推动苹果股价走高。Sankar还认为，苹果管理层在 2019 年非常成功地执行了股票回购计划，这造成了一种持续发展动态。

Sankar分析道，自 2019 年 1 月初苹果发布负面消息后触底以来，AAPL股价上涨了近90%。Sankar正在为iPhone在 2020 年和 2021 年的销量增长作出估计，预计，到 2020 年，iphone销量将增长3%，达到1. 97 亿部，这将带来 1470 亿美元的收入。

Sankar预计苹果服务业务在 2020 年将增长约16%至 570 亿美元。到 2020 年，Apple TV+收入预计将贡献 5 亿美元，而Apple TV+在内容上的支出预计为 40 亿美元。随着Apple TV+免费试用期的结束，这一细分市场的财务状况在接下来的一年里应该会有所改善，收入或增长 3 倍达到 15 亿美元。到 2021 年，他预计超过50%的服务收入将来自持续订阅。

苹果另外一个重要产品是AirPods，该产品为公司 2019 年的营收贡献了 30 亿美元，分析师认为这个数字将在 2020 年增长到近 40 亿美元。总体而言，Sankar预计苹果可穿戴设备业务的销售额将在 2020 年增长38%，达到 245 亿美元，而 2019 年的销售额略低于 180 亿美元。

Sankar维持了他的增持评级和每股收益预测，将他的目标股价从 290 美元上调至 325 美元。他认为，苹果风险在于中国移动市场进一步下跌，不过可能会被印度市场增长所抵消。