2019科技风云榜：百度被评年度最佳AI技术企业 华为Mate30 Pro 5G获年度最佳手机

站长之家(ChinaZ.com) 12月18日 消息：今天下午，新浪“ 2019 科技风云榜”年度盛典今日在北京香格里拉酒店开幕。刚刚，新浪官方宣布：百度获得新浪 2019 科技风云榜——年度最佳AI技术企业奖项，红杉资本获得年度最佳风投机构奖项，中国移动获得年度最佳5G建设运营商奖项，华为获得年度最佳5G推进企业奖项。

产品方面，华为Mate30 Pro 5G获年度最佳手机奖项，OPPO Reno2 获年度影像手机奖，vivo NEX3 获年度最佳设计手机奖，OPPO Reno10 倍变焦版获年度黑科技手机奖，iQOO Pro 5G版获5G先锋手机奖，小米9 Pro 5G版获5G创新手机奖。

此外，海信社交电视S7 获得年度最佳大屏产品奖项，GoPro MAX获年度最具创新电子产品奖，戴森获年度最佳家电企业奖。

据了解，科技风云榜是由新浪科技主办的年度评选盛典，旨在寻找过去一年在科技行业洞悉机遇、勇于创新、缔造价值的企业以及独具匠心的科技技术、产品，为行业和大众展示一年中的科技成果和趋势。