Netflix首次按地区发布全球订阅用户统计数据

站长之家(ChinaZ.com) 12月18日 消息:据engadget报道，美国流媒体巨头Netflix日前首次公布了该平台在全球各地区业务运营成绩。

根据Netflix提交给美国SEC的文件，该公司分享了其在美国和加拿大、欧洲、中东、非洲、拉丁美洲以及亚太地区流媒体收入和订阅用户信息。Netflix报告盈利数据的变化，凸显了美国以外市场对该平台来说越来越重要了。

报告显示，Netflix 在全球1. 58 亿用户中有一半以上和90%的增长来自美国以外地区。自 2017 年第一季度以来，欧洲地区的用户增长了140%。亚太地区的用户数量同期增加了两倍多，拥有 1450 万用户;拉丁美洲现在有 2940 万用户，而 2017 年第一季度只有 1540 万。

目前，美国和加拿大仍拥有最多用户，数量为 6710 万， 2019 年前三个季度的收入为 74 亿美元。但从 2017 年第一季度到 2019 年第三季度，这两个地区会员人数只增长了23%。

Netflix还面临着来自新的流媒体平台的竞争，如迪士尼+、 Apple TV+ 和HBO Max。这可能会导致Netflix在美国和加拿大市场的增长进一步放缓，因此我们可能会看到Netflix更加专注于海外市场扩张。