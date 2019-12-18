任正非称本来已准备退休 但因美国的打压产生了动力

站长之家(ChinaZ.com) 12月18日 消息:今日，华为心声社区发布了任正非接受拉美、西班牙媒体采访纪要。

针对“备份计划”任正非表示，华为过去是一家很穷的公司，做一颗CPU是很难的，全世界除了英特尔非常成功外，其他公司很难做出CPU来。我们这么穷的公司也要把CPU做出来，备份，使我们有安全感，大家想想这有多难，而且不仅是做了CPU，还有NPU、GPU、昇腾、鲲鹏……都做出来了，这些没有十几年的准备是做不出来的。所以，即使离开美国的供给，我们是能独立对客户提供服务的。但是我们依然拥抱与美国公司合作，只要美国公司给我们供应的器件，我们还是大规模采用。我们的自立并不是我们的长远方针，还是坚定不移拥抱全球化。

当被记者问及“是什么动力让你继续引领华为发展”时，任正非表示，可能因为美国总打压我们，让我产生了动力。本来我都准备退休了，然后他打我一下，又让我留下给公共关系部打工。

此外，谈及“实体清单影响以及鸿蒙系统”时，任正非表示，美国实体清单是否延期，对我们已经没有影响了。鸿蒙系统对每个国家都是开源的，支持各个国家的中小企业在这个平台上创新。我们有一个深度学习的集群也在松山湖，这个集群是可以卖给各个国家的，各个国家在集群上自我学习、深度学习，就形成了各个国家自己的数字主权。我们支持各个国家形成自己的数字主权，我们也在探讨实现数字主权的方法。