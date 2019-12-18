“扫一扫”分享到微信

见闻

任正非称本来已准备退休 但因美国的打压产生了动力

2019-12-18 13:52 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 12月18日 消息:今日，华为心声社区发布了任正非接受拉美、西班牙媒体采访纪要

任正非，华为

针对“备份计划”任正非表示，华为过去是一家很穷的公司，做一颗CPU是很难的，全世界除了英特尔非常成功外，其他公司很难做出CPU来。我们这么穷的公司也要把CPU做出来，备份，使我们有安全感，大家想想这有多难，而且不仅是做了CPU，还有NPU、GPU、昇腾、鲲鹏……都做出来了，这些没有十几年的准备是做不出来的。所以，即使离开美国的供给，我们是能独立对客户提供服务的。但是我们依然拥抱与美国公司合作，只要美国公司给我们供应的器件，我们还是大规模采用。我们的自立并不是我们的长远方针，还是坚定不移拥抱全球化。

当被记者问及“是什么动力让你继续引领华为发展”时，任正非表示，可能因为美国总打压我们，让我产生了动力。本来我都准备退休了，然后他打我一下，又让我留下给公共关系部打工。

此外，谈及“实体清单影响以及鸿蒙系统”时，任正非表示，美国实体清单是否延期，对我们已经没有影响了。鸿蒙系统对每个国家都是开源的，支持各个国家的中小企业在这个平台上创新。我们有一个深度学习的集群也在松山湖，这个集群是可以卖给各个国家的，各个国家在集群上自我学习、深度学习，就形成了各个国家自己的数字主权。我们支持各个国家形成自己的数字主权，我们也在探讨实现数字主权的方法。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

realmeBudsAir AirPods realme无线耳机

realme Buds Air 真无线耳机发布，外观类似苹果 AirPods

· realmeBudsAir AirPods realme无线耳机
贝壳找房 贝壳找房上市 上市 IPO

贝壳找房回应“最早明年上市”：消息不实

· 贝壳找房 贝壳找房上市 上市
PlayStation 任天堂游戏机 索尼 外闻

超罕见的任天堂Play Station原型机将于明年2月份拍卖

· PlayStation 任天堂游戏机 索尼
茅台 电商 茅台电商公司注销

茅台电商公司注销 官方：公司整体业务不受影响

· 茅台 电商 茅台电商公司注销
阿里巴巴 植发 年终福利

阿里员工年终发植发福利 网友：太过真实

· 阿里巴巴 植发 年终福利
李佳琦 高晓松 公益直播 李佳琦给高晓松涂口红上热搜

李佳琦给高晓松涂口红上热搜 网友：那画面太美我不敢看

· 李佳琦 高晓松 公益直播
雷军 马云 互联网大佬 互联网大佬年度爆笑瞬间

2019互联网大佬年度爆笑瞬间 哪个老板最可爱？

· 雷军 马云 互联网大佬
朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定

员工曝光奇葩公司规定：朋友圈屏蔽同事罚款100元

· 朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定
马云 交响乐 阿里巴巴

马云指挥交响乐配合度满分 网友：马老师还是这么“多财多亿”

· 马云 交响乐 阿里巴巴
直播 淘宝直播 抑郁

95后小伙直播鸡叫抗抑郁 网友：听听鸡叫就能解压

· 直播 淘宝直播 抑郁
查看更多
﻿

编辑推荐

realme Buds Air 真无线耳机发布，外观类似苹果 AirPods

[见闻]· 12月18日

任正非称本来已准备退休 但因美国的打压产生了动力

[见闻]· 12月18日

超罕见的任天堂Play Station原型机将拍卖 价格不菲

[见闻]· 12月18日

茅台电商公司注销 官方：公司整体业务不受影响

[见闻]· 12月18日

风行网接手暴风TV 独家运营暴风系统和广告平台

[见闻]· 12月18日

苹果 Apple Watch 「新年圆环」活动挑战将在下月登场

[见闻]· 12月18日

华为正式在英国伦敦开设5G创新与体验中心

[见闻]· 12月18日

王欣磊：B站电商上线两年共售出手办293万个

[见闻]· 12月18日

关闭