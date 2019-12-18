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见闻

苹果 AirPods Pro 成「爆款」，到 2020 年或出货 9000 万副

2019-12-18 09:07 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12 月 18 日消息：CNBC 报道，苹果公司的新款蓝牙降噪耳机 AirPods Pro 自 10 月推出后便销售火爆，在圣诞假期来临之前就已售罄。

TIM截图20191029084809.jpg

图片来自 Apple

Wedbush 分析师 Dan Ives 在 11 月份就曾表示，AirPods Pro 是「黑色星期五和假日季的明日之星」，并预测了该产品的短缺。

Dan Ives 当时预计，苹果将在 2019 年出货 6500 万副 AirPods，到 2020 年可能会出货 8500 万至 9000 万副。（该数字包括了更便宜的 AirPods）

Apple AirPods Pro 主动降噪无线蓝牙耳机
京东自营
￥2399

目前，美国大多数零售商的官网和实体店都已缺货。苹果中国官网则显示 AirPods Pro 预计发货日期为 4 周，并且每位顾客限购 2 部。而在 Apple 产品京东自营旗舰店 AirPods Pro 更是溢价到 2399 元，比官方定价 1999 元贵了 400 元。这也表明苹果公司又成功打造了一个「爆款」产品。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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