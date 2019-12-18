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拼多多回应“售卖假洋酒”：店铺已关店处理 实际售出3单

2019-12-18 08:19 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月18日 消息:昨日，针对“售卖假洋酒”一事，拼多多方面回应称，报道中所述涉及店铺名为“祺洛夜场酒水商行”，该店铺因为涉嫌出售假冒两个酒类品牌商品已于 9 月 6 日被平台予以关店处理。截至下架前共计售出 5 瓶“轩尼诗”酒，其中 2 单退款，实际售出 3 单。

拼多多

拼多多表示，该店铺于 2019 年 5 月 5 日被平台主动巡检到疑似假货商品后，平台立即对该店铺商品进行了“神秘购买”。 5 月 16 日初检认为店铺涉嫌售假后对店铺进行了全店加灰搜索不可见处置，并将抽检商品寄往所涉品牌商处确认。 9 月 6 日该店铺商品被品牌方确认为假货后，平台于 9 月 6 日对该店铺进行了三级惩处，予以关店。该店铺实际冻结5258. 73 元，预留售后约 200 元，其余5058. 46 元已经已经于 11 月 6 日赔付给完结品牌商商品鉴定的正常消费者。平台对于此类假冒侵权商品和涉嫌售假店铺将保持高压态势。

昨日，有媒体报道称，消费者在拼多多上买到假酒后投诉，警方经确认为假酒，轩尼诗品牌权利人透露，此案件中或至少有2000瓶假酒流入市场。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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