华为 Mate30 Pro 5G 获 DxOMark 评分第一：总分 123 分

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 17 日消息：今天 DxOMark 网站正式公布了华为 Mate30 Pro 5G 版相机得分。

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华为 Mate30 Pro 5G 版拍照得分 134 分，视频拍摄得分 102 分，总分为 123 分，超过华为 Mate30 Pro、小米 CC9 Pro 尊享版获得 DxOMark 手机榜单第一名。

华为 Mate30 Pro 5G 的麒麟 990 5G 芯片采用了全新 ISP5.0，首次在手机芯片上实现 BM3D（Block-Matching and 3D filtering）单反级硬件降噪技术，暗光场景拍照更加明亮清晰。所以华为 Mate30 Pro 5G 版本在芯片上的升级要强于华为 Mate30 Pro，前置拍照相对而言降噪技术更佳，夜景更佳明亮。

DxOMark 评价，华为 Mate 30 Pro 的 LTE 版本在所有测试领域均有出色的表现，自 2019 年 9 月推出后即荣登 DXOMARK Camera 排行榜的冠军宝座。现在，华为 Mate 30 Pro 5G 也夺走了榜首位置。