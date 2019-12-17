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华为 Mate 30 Pro 5G 128GB 新版本明日正式开售

2019-12-17 17:08 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12 月 17 日消息：华为商城官方微博今天宣布，华为 Mate 30 Pro 5G 8+128GB 新型号将于明日上午 10:08 正式开售。

TIM截图20191217170530.jpg

图片来自 HUAWEI

此前华为 Mate 30 Pro 5G 于 10 月 23 日正式上架，最初有 8GB+256GB 和 8GB+512GB 两个版本，售价分别为 6899 元/7899 元。此次新增的 8+128GB 版本售价 6399 元，支持 12 期免息分期，预计 12 月 25 日发货。

华为 HUAWEI Mate 30 Pro 5G 麒麟990 OLED环幕屏双4000万徕卡电影四摄8GB+128GB亮黑色5G全网通手机
京东自营
￥6399

华为 Mate30 系列 5G 版搭载华为首款旗舰 5G SoC 芯片麒麟 990 5G，整体性能与能效显著提升，大小三核 NPU，达芬奇创新架构，AI 算力全面提升；此外，麒麟 990 5G 同时支持 SA 及 NSA 5G 双模，适配国内三大运营商的 5G/4G/3G/2G 频段。

此前华为消费者业务 CEO 余承东将 Mate30 Pro 称为「第二代 5G 手机」。主要是因为 Mate30 Pro 采用的麒麟 990 5G 芯片改变了以前高通等厂商 SoC 外挂 5G 基带的方式，支持 NSA 和 SA 两种组网方式，两个卡槽中可以任意 4G+5G 方式装载，并可以在卡槽 2 中可以放入华为标准的存储卡。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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