报告称：2019年苹果Mac威胁检测呈上升趋势 主要为广告软件

站长之家(ChinaZ.com) 12月17日 消息:根据为苹果Mac和Windows PC开发反恶意软件公司Malwarebytes分享的数据显示， 2019 年Mac威胁检测呈上升趋势。

据macrumors报道，在 2019 年排名前 25 个威胁检测中，有 6 种针对Mac平台，占总量的 16% 。这一数字看起来并不高，但从Mac用户基数只占PC用户基数的 1 / 12，这个发现显得尤为重要。

在 2019 年，Mac恶意软件首次闯入了前五，并且分别位列第二和第五。其中排名第二的是的被称作NewTab的Mac广告软件，其占据了跨平台检测总数的 4% 。

NewTab是一款使用浏览器扩展程序来修改网页内容的广告软件，其可在 Chrome 浏览器中找到。由于苹果修改了扩展程序的政策，因此其不能再安装到 Safari 浏览器中。

排在第五的恶意软件是PUP.PCVARK，占总检测量 3%。PUP 指代“可能不需要的程序”，是用户无意安装的Mac程序的集合。

Malwarebytes报告称， 2019 年每台Mac检测了9. 8 次，而每台Windows PC检测次数仅为4.2。值得注意的是，这些数据仅采集了已经安装了 Malwarebytes 的设备，而很多Mac用户倾向于认为安装杀毒软件是不必要的。因此，Malwarebytes认为Mac的整体威胁检测率可能不像样本数据中那样高。

尽管Malwarebytes暗示Mac恶意软件正在增加，不过Mac面临的威胁主要是由广告软件和“潜在的不需要的程序”构成的。还有更多的恶意软件可以感染Mac电脑，但这些程序的针对性更强，范围也有限，因此不太可能影响到大多数Mac用户。