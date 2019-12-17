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见闻

分析师对特斯拉电池业务以及中国工厂生产相当看好

2019-12-17 16:08 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月17日 消息:siliconvalley报道，周一对特斯拉来说是个好日子，华尔街分析师对该公司电动汽车制造业务的两个不同方面相当看好。

特斯拉8

瑞士信贷(Credit Suisse)的Dan Levy在一份研究总表示，在特斯拉汽车制造电池的内华达工厂Gigafactory后，他认为特斯拉“很可能在电池方面领先于其他公司，而电池是电动(汽车)动力系统的核心。

Levy称 ，特斯拉的优势之一是其电池产能水平。去年，去年，特斯拉汽车的电池总容量为 44 亿瓦时，几乎相当于所有其他电动汽车制造商的 46 亿瓦时的总和。尽管如此，Levy对特斯拉股票仍持怀疑态度，依旧维持特斯拉股票“减持”评级。

除了电池业务，特斯拉上海工厂生产的第一批汽车最近刚刚下线，Oppenheimer分析师Colin Rusch周一在一份研究报告中表示，根据这些汽车的照片显示，“对特斯拉中国工厂相对平稳(生产)增长的预期正在增加。”Rusch补充说，他认为特斯拉从Model  S、X和 3 的生产中吸取了重要的经验教训，并正在新工厂实施最佳实践。

Rusch还表示，特斯拉似乎正在“跟踪”实现今年交付 36 万辆汽车的目标。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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