Hulu将在2020年播出瑞典环保少女的纪录片

站长之家(ChinaZ.com) 12月17日 消息:Hulu将在 2020 年推出一部关于瑞典环保少女Greta Thunberg的纪录片，让外界可以了解Thunberg在过去一年里是如何成为对抗气候变化的代言人。

据engadget报道，这部纪录片由B-Reel Films制作，该公司在斯德哥尔摩设有办事处，导演是内森·格罗斯曼(Nathan Grossman)。显然，自从Greta 在斯德哥尔摩学校罢工以来，他们一直在关注她的动向，直到她开始在政府领导人面前讲话，并领导国际抗议活动。百度称，Hulu也在“不久前”也加入了进来，并参与了幕后过程。

今年 9 月，这位 16 岁的瑞典气候活动家在联合国气候行动峰会上勇敢地指责世界各国领导人在应对气候危机方面做得不够。最近，Greta Thunberg)还获评《时代》 2019 年度人物。Greta出席了COP25 气候变化大会上发表了讲话，并抨击富裕国家和大型企业应对气候变化的承诺是“创造性公关”。

目前，Greta Thunberg的纪录片纪录片尚未确定上映日期，一个暂定的片为：《Greta》。该纪录片将其他文化有关的人物和经历的纪录片一起上映，包括将于 2020 年 3 月在Hulu上上映的《希拉里(Hillary)》。