腾讯视频回应庆余年超前点播争议：不够体贴 我们做得不好

站长之家(ChinaZ.com) 12月17日 消息：近日，针对庆余年超前点播模式争议，腾讯视频副总裁王娟回应称，“为了满足用户的观影需求，腾讯视频在不断探索付费模式的创新，以更贴合用户的深层次需求。对会员的告知、对他们的消费心理不够体贴，这是我们的bug，是我们做得不好的地方。未来腾讯视频将进一步优化并提升会员的服务体验，给大家带来更多优质的内容与贴心的服务。”

据悉，12月13日，腾讯视频、爱奇艺视频针对庆余年推出了VIP超前点播服务，在VIP抢先看6集的基础上，会员再交50元可在更新时多看6集。

对此，人民日报评论称，VIP之外设置VVIP，额外掏钱才能享受超前点播，视频网站是在制造焦虑诱发用户消费，在此前购买VIP的协议中是否有这个约定?如果没有标明，这种额外收费的行为，实际是对消费者权益的侵犯。究其因，在此类消费的权益保护是否存在漏洞，值得社会各界和有关方面关注。多年来，视频网站经历了“野蛮”生长的发展阶段，付费模式也渐渐被用户所接受。但一些网站便因此抱着涸泽而渔、焚林而猎的心态来运作，长此以往毁掉的恐怕不只是网站前途，还会殃及付费模式。

此外，央视网也对此评论称，薅羊毛也得耐心等待，且不能只搁一头羊上重复薅。内容付费，才刚刚起步。大环境还未成熟，习惯还未完全养成之前，就竭泽而渔、杀鸡取卵，是饮鸩止渴，会遭反噬。