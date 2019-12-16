vivo X30系列发布：支持双模5G 售价3298元起

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息：今天晚上，vivo在广西桂林正式发布了旗下首款5G手机X30 系列。据悉，vivo X30 系列机型全系标配Exynos980 处理器，并支持双模5G。

外观上，vivo X30 系列采用超小孔XDR屏，支持光学屏幕指纹、面部两种解锁方式;机身配色有秘银、曜石、绯云三种。

vivo X30 全系搭载的是三星Exynos980 芯片，支持SA、NSA双模5G;4350mAh电池，33W闪充。

拍照方面，vivo X30 系列采用了后置四摄方案( 6400 万超清主摄+ 800 万广角+微距镜头+50mm焦段专业人像镜头)，支持人眼追焦功能，还有超级月亮、超级夜景模式、逆光人像等功能。

而vivo X30 Pro后置搭载的是 1300 万潜望式超远摄镜头，支持 60 倍超级变焦。

售价方面，X30 8+128GB版售价 3298 元，8+256GB版售价 3598 元;X30 Pro 8+128GB版售价 3998 元，8+256GB版售价 4298 元。X30 系列将于今天开始预售，X30 Pro 8+128GB版 12 月 24 日开售，X30 Pro 8+256GB版和X30 X30 Pro 8+128GB版 12 月 28 日开售，X30 8+256GB版开售日待定。