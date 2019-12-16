“扫一扫”分享到微信

见闻

vivo X30系列发布：支持双模5G 售价3298元起

2019-12-16 21:23 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息：今天晚上，vivo在广西桂林正式发布了旗下首款5G手机X30 系列。据悉，vivo X30 系列机型全系标配Exynos980 处理器，并支持双模5G。

外观上，vivo X30 系列采用超小孔XDR屏，支持光学屏幕指纹、面部两种解锁方式;机身配色有秘银、曜石、绯云三种。

vivo X30Pro 5G 秘银 8GB+128GB 60倍超级变焦 6400万四摄拍照手机 智慧旗舰新品手机 全网通5G手机
京东自营
￥3998

vivo X30 全系搭载的是三星Exynos980 芯片，支持SA、NSA双模5G;4350mAh电池，33W闪充。

QQ截图20191216211020.png

拍照方面，vivo X30 系列采用了后置四摄方案( 6400 万超清主摄+ 800 万广角+微距镜头+50mm焦段专业人像镜头)，支持人眼追焦功能，还有超级月亮、超级夜景模式、逆光人像等功能。

vivo X30 5G 秘银 8GB+128GB 6400万拍照手机 50mm专业人像镜头 智慧旗舰新品手机 全网通5G手机
京东自营
￥3298

而vivo X30 Pro后置搭载的是 1300 万潜望式超远摄镜头，支持 60 倍超级变焦。

售价方面，X30 8+128GB版售价 3298 元，8+256GB版售价 3598 元;X30 Pro 8+128GB版售价 3998 元，8+256GB版售价 4298 元。X30 系列将于今天开始预售，X30 Pro 8+128GB版 12 月 24 日开售，X30 Pro 8+256GB版和X30 X30 Pro 8+128GB版 12 月 28 日开售，X30 8+256GB版开售日待定。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

NASA 包裹 GPS追踪器

前NASA工程师又制作臭屁味“炸弹”捉弄偷包裹的小偷

· NASA 包裹 GPS追踪器
小米手环4 小米手表 苹果 华为

2019 年 Q3 腕上可穿戴智能设备排名：小米第一

· 小米手环4 小米手表 苹果
电子竞技 电竞 腾讯

国际电子竞技联合会成立 将推动电竞普及并制定规范准则

· 电子竞技 电竞 腾讯
王者荣耀 手游 王者荣耀账号注销

王者荣耀账号能注销了 网友：对不起，我下不去手

· 王者荣耀 手游 王者荣耀账号注销
阿里巴巴 植发 年终福利

阿里员工年终发植发福利 网友：太过真实

· 阿里巴巴 植发 年终福利
李佳琦 高晓松 公益直播 李佳琦给高晓松涂口红上热搜

李佳琦给高晓松涂口红上热搜 网友：那画面太美我不敢看

· 李佳琦 高晓松 公益直播
雷军 马云 互联网大佬 互联网大佬年度爆笑瞬间

2019互联网大佬年度爆笑瞬间 哪个老板最可爱？

· 雷军 马云 互联网大佬
朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定

员工曝光奇葩公司规定：朋友圈屏蔽同事罚款100元

· 朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定
马云 交响乐 阿里巴巴

马云指挥交响乐配合度满分 网友：马老师还是这么“多财多亿”

· 马云 交响乐 阿里巴巴
直播 淘宝直播 抑郁

95后小伙直播鸡叫抗抑郁 网友：听听鸡叫就能解压

· 直播 淘宝直播 抑郁
查看更多
﻿

编辑推荐

微店开启同城配送服务 已接入达达快送平台

[要闻]· 12月16日

腾讯上线匿名社交App“灯遇交友”

[动态]· 12月16日

联想控股回应“柳传志退休”：均请以公告为准

[动态]· 12月16日

vivo X30系列发布：支持双模5G 售价3298元起

[见闻]· 12月16日

前NASA工程师又制作臭屁味“炸弹”捉弄包裹小偷

[见闻]· 12月16日

2019 年 Q3 腕上可穿戴智能设备排名：小米第一

[见闻]· 12月16日

宝宝树拟与东京首都电视台共同成立JV公司

[要闻]· 12月16日

国际电子竞技联合会成立 将推动电竞普及并制定规范准则

[见闻]· 12月16日

关闭