“扫一扫”分享到微信

见闻

前NASA工程师又制作臭屁味“炸弹”捉弄偷包裹的小偷

2019-12-16 17:19 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息:engadget报道，YouTube博主和前NASA工程师Mark Rober又一次使用升级版的闪光炸弹2.0(Glitter Bomb 2.0 )来打击小偷。

image.png

Mark Rober

在去年经历了一次包裹盗窃的事件后，Rober就决定通过制造最初版Glitter Bomb 对小偷实施报复。据悉，Glitter Bomb 外表看起来像是一个真正的快递，当小偷打开时则会爆炸，并喷出大量亮粉和有屁味的气体，同时还会记录下整件事经过。第一个恶作剧非常受欢迎，但是Rober发现几个“受害者”实际上是一个志愿者的朋友。

image.png

初版Glitter Bomb

今年，Rober又做了一个味道更难闻的Glitter Bomb，想必中陷阱的人会很惨。Rober称，他花了 6 个月的时间重新制作了这枚“炸弹”，它结合了GPS追踪器、配有广角摄像头的智能手机、屁味喷剂和闪光装置。这一次，设计更加流线型，会喷出更臭的屁味液体，还加入了倒计时和警察无线电聊天的音效。

Rober接下来将把包裹分发给美国各地的 10 名志愿者，他们把包裹放在门廊上作为诱饵。据悉，这个恶作剧对几名受害者起到了预期的作用。其中有几个人还试图把这些包裹物归原主，因此Rober奖励了他们 400 美元的现金。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

小米手环4 小米手表 苹果 华为

2019 年 Q3 腕上可穿戴智能设备排名：小米第一

· 小米手环4 小米手表 苹果
电子竞技 电竞 腾讯

国际电子竞技联合会成立 将推动电竞普及并制定规范准则

· 电子竞技 电竞 腾讯
王者荣耀 手游 王者荣耀账号注销

王者荣耀账号能注销了 网友：对不起，我下不去手

· 王者荣耀 手游 王者荣耀账号注销
苹果 谷歌 特斯拉 微软 集体诉讼

苹果、谷歌等巨头遭集体诉讼：因供应商剥削童工开采钴

· 苹果 谷歌 特斯拉
阿里巴巴 植发 年终福利

阿里员工年终发植发福利 网友：太过真实

· 阿里巴巴 植发 年终福利
李佳琦 高晓松 公益直播 李佳琦给高晓松涂口红上热搜

李佳琦给高晓松涂口红上热搜 网友：那画面太美我不敢看

· 李佳琦 高晓松 公益直播
雷军 马云 互联网大佬 互联网大佬年度爆笑瞬间

2019互联网大佬年度爆笑瞬间 哪个老板最可爱？

· 雷军 马云 互联网大佬
朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定

员工曝光奇葩公司规定：朋友圈屏蔽同事罚款100元

· 朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定
马云 交响乐 阿里巴巴

马云指挥交响乐配合度满分 网友：马老师还是这么“多财多亿”

· 马云 交响乐 阿里巴巴
直播 淘宝直播 抑郁

95后小伙直播鸡叫抗抑郁 网友：听听鸡叫就能解压

· 直播 淘宝直播 抑郁
查看更多
﻿

编辑推荐

微店开启同城配送服务 已接入达达快送平台

[要闻]· 12月16日

腾讯上线匿名社交App“灯遇交友”

[动态]· 12月16日

联想控股回应“柳传志退休”：均请以公告为准

[动态]· 12月16日

vivo X30系列发布：支持双模5G 售价3298元起

[见闻]· 12月16日

前NASA工程师又制作臭屁味“炸弹”捉弄包裹小偷

[见闻]· 12月16日

2019 年 Q3 腕上可穿戴智能设备排名：小米第一

[见闻]· 12月16日

宝宝树拟与东京首都电视台共同成立JV公司

[要闻]· 12月16日

国际电子竞技联合会成立 将推动电竞普及并制定规范准则

[见闻]· 12月16日

关闭