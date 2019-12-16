前NASA工程师又制作臭屁味“炸弹”捉弄偷包裹的小偷

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息:据engadget报道，YouTube博主和前NASA工程师Mark Rober又一次使用升级版的闪光炸弹2.0(Glitter Bomb 2.0 )来打击小偷。

Mark Rober

在去年经历了一次包裹盗窃的事件后，Rober就决定通过制造最初版Glitter Bomb 对小偷实施报复。据悉，Glitter Bomb 外表看起来像是一个真正的快递，当小偷打开时则会爆炸，并喷出大量亮粉和有屁味的气体，同时还会记录下整件事经过。第一个恶作剧非常受欢迎，但是Rober发现几个“受害者”实际上是一个志愿者的朋友。

初版Glitter Bomb

今年，Rober又做了一个味道更难闻的Glitter Bomb，想必中陷阱的人会很惨。Rober称，他花了 6 个月的时间重新制作了这枚“炸弹”，它结合了GPS追踪器、配有广角摄像头的智能手机、屁味喷剂和闪光装置。这一次，设计更加流线型，会喷出更臭的屁味液体，还加入了倒计时和警察无线电聊天的音效。

Rober接下来将把包裹分发给美国各地的 10 名志愿者，他们把包裹放在门廊上作为诱饵。据悉，这个恶作剧对几名受害者起到了预期的作用。其中有几个人还试图把这些包裹物归原主，因此Rober奖励了他们 400 美元的现金。